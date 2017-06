Sáček neodcestoval na soustředění jednadvacítky, připojí s k prvnímu týmu

Zvětšit fotografii Sparťanský záložník Michal Sáček (vpravo) v těsném souboji s Tomášem Vondráškem z Teplic. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Sparťan Michal Sáček neodcestoval s týmem do jednadvaceti let na soustředění do rakouského Kaprunu. Místo toho se má poprvé v kariéře připojit k prvnímu týmu Karla Jarolíma. Pro dvacetiletého Sáčka jde o první pozvánku do seniorské reprezentace.

Už ve čtvrtek donominoval trenér Karel Jarolím do prvního týmu také Jana Kopice z Plzně. Reprezentace odehraje během posledního srazu v sezoně dva zápasy. V pondělí přípravný duel v Belgii (5. června), v sobotu se utká v kvalifikačním utkání s Norskem (10. června).