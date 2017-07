Faulovaný slávista Frydrych: Penalta byla jasná, červenou jsem nečekal

Pokutový kop po faulu na něj proměnil Milan Škoda a Slavia v prvním ostrém zápase nové sezony zvítězila 1:0. Odveta se hraje příští středu 2. srpna v Borisově.

„Jakub Jugas sklepl míč, já jsem se otočil a chtěl střílet z první. Obránce mi skočil pod nohu, podle mě jasná penalta,“ líčil klíčovou chvíli krajní obránce. „Ale červenou kartu jsem nečekal.“

Ta zápas dost ovlivnila, Borisov se ještě víc zatáhl. To vám nakonec možná spíš uškodilo, ne?

Určitě se zatáhli, ale my jsme deset minut po vyloučení trochu prospali, čekali jsme, co se stane. Mohli jsme toho využít víc. Až pak jsme se dostali víc do hry, jen škoda, že jsme nebyli blíž jejich brance a nezakončovali častěji.

Ale i tak jste měli šancí dost a mohli vyhrát vyšším rozdílem.

Před zápasem jsme si říkali, že chceme vyhrát a nedostat gól, což se povedlo. Ale podle průběhu je jasné, že jsme aspoň jeden gól určitě mohli přidat - bylo by to veselejší. Ale prostě nám to tam nechtělo spadnout.

Některé příležitosti byly tutové, trefili jste i tyče a břevno...

Teď už to neovlivníme, ale třeba Míša Ngadeu měl míč na pětce, stačilo to po zemi uklidit k tyči. Takhle to gólman stihl vyrazit. Pepa Hušbauer měl krásnou střelu, Milan Škoda trefil tyčku... Bohužel.

Herně jste ale nevypadali špatně. Cítíte, že už se sehráváte s novými posilami?

Jo, jde to. Myslím, že se to bude ještě zlepšovat, byly tam dobré věci. Určitě nám i něco nevyšlo, ale s každým utkáním to půjde nahoru.

Borisov nebyl nebezpečný vůbec, za celý zápas neměl šanci. Dodává vám to před odvetou sebevědomí?

To bude úplně jiný zápas. Sem přijeli s nějakou taktikou, kterou jsme jim ve dvacáté minutě úplně narušili. Ale viděli jsme, že hráli jednoduché dlouhé balony na jejich vysokého útočníka a snažili se dobíhat odražené míče - to asi budou hrát i doma a budeme si to muset pohlídat.

S čím do Běloruska poletíte?

Pokusíme se tam vstřelit gól, aby to bylo trochu veselejší. Pokud žádný nedostaneme, tak ho dát ani nemusíme, ale nepojedeme tam bránit. Chceme si postup uhrát sami. Výsledek nám nezajišťuje pohodu, ale horší by bylo, kdybychom tady inkasovali.