Frydrych si zaútočil, dal i gól: Překvapilo mě, kolik jsem měl prostoru

Do konce zbývalo zhruba čtvrt hodiny, stav 1:1, když se k němu před brankou soupeře odrazil míč. Se zakončením si pak poradil na jedničku, balon umístil jako zkušený útočník.

„Sice mi míč spadl na levačku, ale plackou jsem to uklidil k tyči. Minule jsem pálil nártem vedle, tak jsem to radši teď dal s klidem. Asi to tak je lepší,“ usmíval se blonďatý obránce po posledním utkání na soustředění v Rakousku.

Porazili jste silného soupeře, navíc po solidním výkonu. Takže spokojenost?

Těšili jsme se, proti takovému týmu je to v přípravě zpestření. Hlavně první poločas měl dobré parametry, oni nasadili ty silnější hráče, ale byli jsme jim důstojným soupeřem. I ve druhé půli jsme byli lepším týmem a měli víc příležitostí a jsme rádi, že jsme to nakonec rozhodli v náš prospěch.



Docela jste si zaútočil. Čekal jste, že budete mít tolik prostoru?

My se na to připravujeme, mám nějakou pozici, kterou musím při rozehrávce držet. Soupeř to hodně stlačil na jednu stranu, chtěl nás tam napadat a když se to povedlo otočit, měli jsme hodně volného místa. Jen škoda, že jsme z toho nevytěžili víc, nějaký dobrý centr nebo zakončení. Trochu mě překvapilo, kolik jsem měl prostoru, i když ten kluk, který na mě hrál, byl velice nepříjemný.

Co se stalo u inkasovaného gólu? Soupeř běžel od poloviny sám na branku.

Nedohráli jsme útočnou standardku. Soupeř to měl na vápně, nám se nepodařilo hru přerušit. Jejich hráč nabíhal za obranu, našemu poslednímu obránci se nepodařilo trefit míč. Trochu chybička, že jsme to na jejich půlce nepřerušili, v závěru to už Honza Bořil mohl jen zachránit. Škoda, byl to laciný gól.

Ale vyhráli jste a domů můžete jet s dobrým pocitem. Splnilo soustředění účel?

Trénovali jsme dvakrát denně, jen jeden den byl jednofázový. Nebylo to snadné, dělali jsme sice dost taktiky, ale u toho jsme i hodně běhali. Teď si musíme odpočinout a už to začneme ladit směrem k předkolům.



Jak jste se sehráli s novými posilami?

Už tam jsou docela dobré věci, i když kluci jsou tady teprve chvíli. Ještě potřebují něco natrénovat, mají čas. Určitě se do toho ještě víc dostanou, je vidět, že fotbalisti jsou výborní. Mají takovou tu nadstavbu, určitě nám mohou pomoct.

Ještě před startem sezony vás v neděli čeká Nice. Co očekáváte?

Další zápas s těžkým soupeřem. Skončili třetí ve francouzské lize, možná to bude ještě těžší než West Brom. Ale proti němu jsme si dokázali, že se dá hrát s každým.