Dříve trefil bod s Milánem. A co Řím? Ať je to jak s Neapolí, doufá Ďuriš

Od té doby slovenský útočník ušel pořádný kus cesty. Ve čtvrtek bude stát proti dalšímu věhlasnému klubu AS Řím.

Těšíte se na další setkání s italským fotbalem?

Poslední konfrontace Viktorky s Neapolí dopadla dobře (3:0 a 2:0, Ďuriš však nehrál). Věřím, že na to navážeme a hlavně doma, že uspějeme.

Zafunguje i proti AS Řím váš útočný fotbal nebo čekáte spíš taktickou bitvu?

Vedle sedí trenér, takže musím říct, že to bude fungovat. Ale vážně - zkusíme hrát náš fotbal a věřím, že to povede k úspěchu.

Plzeň už devět pohárových zápasů za sebou nevyhrála, naposledy před rokem proti Minsku. Cítíte, že je stále těžší držet krok v Evropě?

To je zajímavé. Ani jsem nevěděl, že už je ta série takhle dlouhá. Ale každý zápas je jiný. Zkusíme hrát v domácím prostředí nátlakový fotbal i proti AS Řím. A uvidíme, jak to dopadne.

V týmu soupeře je spousta hvězd. Na koho z nich se těšíte nejvíc?

Těžko vybrat jednoho, AS Řím je plný hvězd. Ale pokud bych přece jen měl zvolit, tak Francesco Totti. Trochu bych ho přirovnal k Pavlu Horváthovi. I v 39 letech předvádí parádní výkony. Doufám, že nastoupí, ale snad se neprosadí.

Když už jste zmínil Tottiho, co říkáte na jeho klubovou věrnost?

V dnešní době se to nevidí často. Klobouk dolů hlavně před tím, co dokázal. I když se AS Řím zrovna nedařilo a on mohl odejít, vždy zůstal klubu věrný. Pro fanoušky to je určitě velká ikona, zůstane tam doživotně zapsaný.

Určitě už jste hru AS Řím rozebírali, co jste se dozvěděli?

To jsou interní věci, zůstanou v kabině. Nerad bych to tady rozebíral, ale zodpovědně jsme se na ně připravili. Hlavně, abychom jeho pokyny a poznatky dokázali přenést na hřiště.