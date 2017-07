Co trápí zkušeného jihlavského útočníka Rabušice? Pata

Sedmadvacetiletý forvard kvůli bolestem paty přišel o atraktivní závěr minulého ročníku - utkání v Plzni. A co je mnohem horší: velice pravděpodobně kvůli ní zmešká nejen sobotní start nového ročníku v Karviné, ale také úvodní domácí bitvu proti Slovácku. A kdo ví, jestli ne i mnohem více.

„Nechci to ještě úplně odepsat,“ snaží se zůstat optimistou Rabušic. „Ale muselo by se stát, že by to ze dne na den přestalo bolet.“

Jihlava se tak ještě před úvodním zápasem nového ročníku dostala do nekomfortní situace. „Je to velká škoda, protože jsme minus jeden útočník, který by nám mohl typologicky pomoct,“ připouští trenér FC Vysočina Ivan Kopecký.

Rabušicovo zranění přitom není žádnou novinkou. „Je to dlouhodobý problém, který se vleče,“ připomíná Kopecký.

„Jen v průběhu letní přípravy se mu to ozvalo třikrát.“ Přesto jihlavský odchovanec, který se v minulosti dostal do širšího kádru reprezentace a vyzkoušel si také angažmá v prvoligové italské Veroně, absolvoval přípravu skoro kompletní. „Kondičně jsem na tom celkem dobře, netrénoval jsem jen týden.

To není tak dlouhá doba. Ale opravdu teď nedokážu říct, kdy budu v pořádku,“ krčí rameny.

Příčinu jeho potíží totiž přesně neznají ani lékaři. „Trošku si s tím nevíme rady,“ mrzí Rabušice. „Na všech vyšetřeních je všechno v pořádku. Ale bohužel mě to strašně omezuje při běhání,“ přibližuje své trable.

Během tří týdnů volna, které měli jihlavští fotbalisté po uplynulé sezoně, chodil Rabušic k fyzioterapeutovi. „Řešili jsme to. Ale bohužel, když pak v přípravě byla zátěž větší, zase se to vrátilo,“ lituje. „Bolest se stupňovala. A potom už to nešlo vydržet.“

Od koučů tak dostal úlevu. „Trénoval, když ho to nebolelo. Pak šel hrát. A znovu se mu to ozvalo,“ kroutí hlavou Kopecký. „Je to prostě nešťastné, pro hráče a i pro nás. Velká škoda. Michal totiž pracoval dobře, poctivě, měl velmi dobrý přístup. S Heidenheimem odehrál velice solidní utkání,“ připomněl jihlavský kouč duel proti druholigovému německému týmu, který Vysočina sehrála v rámci herního soustředění v Rakousku.

Jenže tento týden, kdy se jihlavští fotbalisté chystali na první zápas nové sezony, Rabušic zůstal na marodce. „Nemůžu běhat ani trénovat s míčem. Takže chodím aspoň do posilovny,“ vysvětluje. „Doufám, že se to každým dnem může zlepšit.“

Pokud by nepomohla konzervativní léčba, musel by jeden z očekávaných tahounů FC Vysočina na operaci. „To je také řešení, ale až opravdu to poslední,“ myslí si Rabušic. „Protože to by znamenalo tři měsíce bez fotbalu, bylo by pomalu po podzimu. Takže se to snažíme vyřešit jinak.“

Trenér Kopecký se dokáže vžít do pocitů hráče, kterého sužují neznámé potíže. „Zažil jsem to sám na sobě, když jsem byl zraněný. Nejhorší je, když nevíte, co s tím. Když máte prasklý meniskus, víte, že půjdete na operaci a udělají vám nový. Tady jsou otazníky. Nevíte, co s vámi bude ani jaká bude léčba,“ soucítí se svým svěřencem.

Pro Jihlavu je přitom uzdravení Rabušice důležitou záležitostí: právě on by se - společně s lotyšským mladíkem Davisem Ikaunieksem a spoluhráčem z útoku Pavlem Dvořákem - měl starat o střílení branek.