Bojujeme do posledního dechu, snad nás Brno nezklame, řekl Krmenčík

Dělilo vás pár vteřin a mohli jste být definitivně bez titulu. Pochválili vás spoluhráči v kabině?

Kluci neříkali nic. Cítíme to tak, že šance existuje a musíme ji využít. Doma vyhrajeme s Jihlavou a budeme spoléhat na Brno, ať uhraje poslední kolo na Slavii aspoň bod.

Většinu zápasu v Brně jste měli převahu, ale šanci téměř žádnou. Čim to?

Sice jsem ještě neviděl přesná čísla, ale držení míče bylo asi evidentní. Spíš musíme zapracovat na předfinální fázi. S herním projevem můžeme být spokojení tak na osmdesát procent.

Zbrojovka dobře bránila, vyrážela do brejků. Bylo složité se prosadit?

Bylo to těžké. Ukázalo se, že někdy stačí jedna šance na gól a tu musíte proměnit.

Přitom chvíli předtím jste se v brněnském vápně vztekal, že se po zákroku na vás nepískala penalta.

Jsem o tom přesvědčený, že to byl zákrok na penaltu. Ale nejsem rozhodčí, od toho je tam on, aby to posoudil.

Brněnský hlasatel v první půli oznámil, že Slavia vede. Měli jste zprávy o průběhu utkání z Mladé Boleslavi, kde váš přímý konkurent v boji o titul zvítězil 2:1?

Já jsem to nevěděl až do konce, výsledek jsem se dozvěděl po našem zápase. Není to pořád ztracené, stát se může všechno.

Věříte Brňanům, kteří dnes podali hodně bojovný výkon, že můžou Slavii v poslední kole obrat o body?

To víte, že jo. Viděli jste, jak potrápili nás. Tak doufám, že potrápí Slavii. Bojujeme do posledního dechu a do poslední minuty.

Stihli jste něco po utkání prohodit s hráči Zbrojovky? Třeba je požádat, aby příští víkend bodovali...

Doufám, že nás Brno nezklame a uhraje bod. Ale nic konkrétního jsme si neříkali. Jen Zavadilovi jsem řekl, že odehrál dobré utkání a ať se daří.

Vy naopak přivítáte Jihlavu, která je po dnešním předposledním kole definitivně zachráněná. Může to hrát nějakou roli?

Asi jo, může to být výhoda, když jsou zachránění. Je otázka, jak to vezmou a jestli dnes půjdou pít. Snad doma vyhrajeme.

Do zápasu v Brně jste nastoupili necelých 24 hodin poté, co se do světa rozletěla tragická zpráva o sebevraždě dalšího vašeho bývalého spoluhráče Davida Bystroně.

S Davidem jsme byli kamarádi, když tady hrával a já byl mladý. Něco mě chtěl naučit, dával mi nějaké rady. Je to hrozné, když si člověk sáhne na život. nemám k tomu slov. Ani k Rajtymu.

Bylo těžké se soustředit na fotbal?

Je to hrozné, když si kluci vezmou život. Vidíte sami, že fotbal není jen o tom, aby se vyhrávalo. Podle mě je nejdůležitější zdraví a když tohle někdo udělá, pro rodinu to musí být hrozné.