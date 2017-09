Krmenčíkův návod na Severní Iry: Jezdit po zadku a být tvrdí jako oni

V největším severoirském městě musí národní tým v pondělí zvítězit, aby udržel naději na druhé místo a baráž o postup na mistrovství světa. Páteční duel s favorizovaným Německem zvládl nad očekávání, dokonce sahal po bodu, ale dvě minuty před koncem o remízu přišel.

„Je to škoda, velká škoda. Bod by byl zasloužený,“ mrzí Krmenčíka. „Ale hráli jsme vyrovnané utkání s mistry světa. Musíme se od toho odrazit.“

Proti Německu jste předvedli bojovný, sympatický výkon. Jakým způsobem hrát se Severním Irskem?

Podle mě takhle jako teď - nechat na hřišti všechno a nechat tam i srdce. Musíme jezdit po zadku.

Jaký je to pocit, že pro zachování šance na baráž musíte vyhrát?

Myslím, že s tím umíme pracovat, svázané nohy mít nebudeme. Věřím v postup.

Bod z duelu s Německem by byl příjemnou vzpruhou, ale v 88. minutě se po standardní situaci hlavou trefil Mats Hummels a zařídil výhru 2:1. Jak se to přihodilo?

Měli jsme tam osobky, ale Hummels si to prostě umí najít. Zahodí hráče a jde do toho tvrdě. Nějakou vědu bych z toho nedělal, ale takovéhle góly dostávat... Nevím, je to škoda.

Úvodní gól zápasu jste inkasovali už ve čtvrté minutě, to asi nebylo příjemné. Nebáli jste se potom debaklu?

Příjemné to není pro žádný tým, když takhle brzo inkasujete. S Honzou Kopicem jsme se na sebe podívali a koukli jsme se nahoru, že to snad nebude víc. Ale odehráli jsme dobré utkání a myslím, že i diváci se museli bavit.



Co vám k výkonu řekl kouč Karel Jarolím?

Pochválil nás za výkon a za to, že si to takhle představoval, tu hru v pěti obráncích. Plnili jsme pokyny. Poděkoval nám za to. A říkal, že si myslí, že bod nebo vítězství by pro nás bylo lepší.

Body se ze zápasu s Německem neočekávaly. Zato nyní už bezpodmínečně musíte vyhrát, aby jste stáhli sedmibodový náskok Severního Irska.

Hrajeme všechny zápasy na výhru. Když odvedeme výkon jako proti Němcům, necháme na hřišti to - jak se říká - srdíčko, tak si myslím, že bychom mohli uspět.

Irové se vzhledem k náskoku nemusí nikam hnát, mohou hrát klidně na remízu. Souhlasíte? Dá se to od nich očekávat?

Asi jo. Je to houževnaté mužstvo, nechodí pro ránu daleko. Z toho pohledu to bude těžký, ale musíme se s tím poprat a vyrovnat se jejich hře. Musíme být tvrdí jako oni a taky nejít pro ránu daleko.