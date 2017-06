Všechno nejlepší! Svět přeje Messimu ke třicátým narozeninám

Zato neobyčejný člověk...

Osmkrát vyhraje španělskou ligu, čtyřikrát Ligu mistrů, doma si vystaví pět Zlatých míčů, v 700 zápasech vstřelí 565 gólů, vydělá tolik peněz, že je nemohou utratit ani pravnuci jeho dvou synů.

Odteď začíná Lionel Messi život po třicítce. Všechno nejlepší k narozeninám, fotbalové božstvo!

„Trénuju vedle Lea čtyři roky a každý den se od něj učím. Jak držet balon ještě dokonaleji, jak lépe střílet, jak být ostražitější. Messi je z jiné planety,“ prohlásil brazilský kumštýř Neymar. Taková slova rezonují, pokud si uvědomíte, že Neymar sám patří mezi vyvolené. V nejvyšší rychlosti umí báječné triky, střílí spoustu gólů, je inspirací pro ostatní. Jenže Messiho umění stejně nedosahuje.

Ani dnešní 30. narozeniny nic nemění na faktu, že Messi převyšuje zbytek světa. S výjimkou Cristiana Ronalda, kterému bude v únoru už třiatřicet. Ti dva byli, jsou a ještě pár let budou nedostižní. Záleží především na jejich motivaci a zdraví, jak dlouho hvězdné války potrvají.

Ronaldo v současné době řeší trable s finančním úřadem, protože dluží téměř 400 milionů korun na daních. Nejprve se zapřísahal, že je čistý, a v naštvání pohrozil, že chce odejít z Realu Madrid. Následně slíbil, že dluhy doplatí ještě před soudem, který proběhne 31. července. Útěk z Realu? Spíš ne.

Messi, kterému kvůli zpronevěře hrozilo vězení, zase slíbil věrnost Barceloně: „Dala mi všechno a já tu budu hrát tak dlouho, jak dlouho mě budou chtít. Jsem tu kvůli tomu, že nesnáším porážky.“

O věrnosti by mohla vyprávět i půvabná Antonella Roccuzzo. Poznali se jako děti v argentinském Rosariu. Dětské kamarádství přerostlo v lásku, která trvá téměř deset let.

Zrovna se chystá svatba. Na páteční obřad se do Rosaria sjedou stovky hostů včetně spoluhráčů z Barcelony. Jen pár se jich omluvilo. Třeba stoper Gerard Piqué, jehož slavná zpívající partnerka Shakira se s Messiho snoubenkou nemusí.

Ale dost klepů, k Messimu se příliš nehodí. I když... Už to taky není ten hodný chlapec odvedle, bez jediné kaňky a průšvihu. Během posledních let si nechal potetovat výraznou část těla, levé lýtko šlo dokonce kompletně dočerna, což při jeho mírné povaze šokovalo. Také sprostě vynadal rozhodčímu v jihoamerické kvalifikaci, za což původně schytal trest na čtyři zápasy.

O problémech s berňákem už jsme se zmínili. Nepřiznal víc než 100 milionů korun z let 2007 až 2009 a soud mu vyměřil podmínku na 21 měsíců.

Stydlín? Introvert? Kdekomu tak mohl připadat. Jenže on lehce klamal tělem, o čemž svědčí historka, kterou sám vylíčil argentinskému listu El Gráfico: „Jednou jsem se popral s bratrancem a všechny jsem naštval tak, že mě zamkli venku před domem. Nechtěli mě pustit dovnitř, tak jsem začal na branku házet a kopat kameny.“

„Vyhrožoval, že těmi kameny rozbije celý dům,“ řekla maminka Celia.

Svět ho ovšem zná jako fenomenálního útočníka, který jen za Barcelonu nastřílel přes 500 gólů.

„Bůh sestoupil na Zem a jmenuje se Messi,“ prohlásil někdejší spoluhráč Samuel Eto’o.

„Leo zosobňuje všechno, čím fotbal je,“ přidal se Luis Enrique, bývalý trenér Barcelony.

Jedině snad Diego Maradona ovládal míč stejně dokonale. Levačkou ho hladil jako nejmilejší hračku, zároveň uskakoval ostrým faulům a hnal se do šancí. Přitom Maradona vám na počkání poví, že Messi je lepší, než býval on: „Leo totiž hraje na jeden dotek s Ježíšem.“

Messiho příběh nepřestává fascinovat. Když coby třináctiletý přišel do Barcelony, měřil jen 140 centimetrů. Trpěl růstovým syndromem a věděl, že bez hormonální léčby nevyroste. Rodiče na léky neměli peníze, máma uklízela na poloviční úvazek, táta pracoval v továrně. Byla to Barcelona, kdo za zázračného chlapce léky zaplatil, konkrétně 900 dolarů měsíčně.

Messi s sebou nosil krabičku s chlazením, uvnitř měl lahvičky s jehlou na konci. Injekce si před spaním píchal do nohou. Týden do jedné, týden do druhé.

„Nesnáším to, ale když přestanu, skončím jako trpaslík,“ svěřil se přátelům.

Všichni víme, jaká legenda z prťavého kluka vyrostla.

Jen jediná trofej mu chybí k absolutnímu štěstí. Získá ji Messi příští rok na mistrovství světa v Rusku?