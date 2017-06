ME v malém fotbale: Češi prohráli finálovou bitvu s Ruskem na penalty

Čeští fotbalisté vsadili ve finále od úvodních minut na otevřenou hru. Získali převahu, kterou korunoval brankou v 16. minutě po chytře rozehraném trestném kopu Mařík. Rusové spoléhali na rychlé protiútoky, po jednom z nich Alborov nastřelil tyč.

Po změně stran srovnal skóre Medveděv. V závěru si čeští fotbalisté vypracovali několik střeleckých šancí, které ale neproměnili. Na druhé straně zahodil možnost rozhodnout Lichobabenko, jenž nedal penaltu po faulu brankáře Bíra.

V penaltovém rozstřelu hned první pokus neproměnil Mařík, další dva domácí střelci Míca a Koudelka byli úspěšní. Rusové ale proměnili všechny tři penalty a získali poprvé v historii zlaté medaile.

Naopak česká reprezentace na první titul nedosáhla. Před šesti lety získali Češi rovněž stříbro a čtyřikrát skončili na ME třetí. „Druhé místo je pro nás zklamáním. Měli jsme zápas dobře rozehraný. Mrzí mě, že jsem to pokazil. Byl to těžký zápas. Škoda, že jsme nevyužili alespoň jednu z vyložených příležitostí,“ uvedl po utkání střelec jediného českého gólu Mařík.