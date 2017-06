Euro mladíků začalo, obhájci titulu Švédové remizovali s Anglií

Fotbal

Zvětšit fotografii Švédský středepolař Simon Tibbling (vlevo) a anglický bek Alfie Mawson v utkání mistroství Evropy fotbalistů do 21 let v Polsku. | foto: Profimedia.cz

dnes 20:34

Kdyby devět minut před koncem Linus Wahlqvist proměnil penaltu, mohli švédští obhájci titulu vlétnout do mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let cenným vítězství nad Anglii. Takhle skončil úvodní zápas šampionátu, kde se představí i Češi, bezbrankovou remízou.

Gólů však v utkání mezi Švédy a Angličany mohlo padnout víc, oba celky trefily břevno. Poprvé brankovou konstrukci „olízl“ pokus Jacoba Murphyho a stejně dopadl chvíli po přestávce Pawel Cibicki. Švédský gólman Anton Cajtoft poté skvěle vyrazil přímý kop Jamese Warda-Prowse a šanci zazářit dostal na druhé straně i Jordan Pickford. Rozhodčí po tvrdém zákroku Bena Chilwella na Wahlqvista nařídil penaltu, ale nejdražší britský gólman v historii, kterého Everton nedávno koupil ze Sunderlandu za 25 milionů liber, střelu švédského obránce vyrazil a poradil si i s následnou dorážkou. Oba soupeři na sebe narazili i na předchozím šampionátu před dvěma lety v Olomouci a tehdy v základní skupině vyhrála Anglie 1:0. Ve druhém dnešním duelu skupiny A proti sobě nastoupí domácí Polsko a Slovensko. Český tým vstoupí do turnaje v neděli proti Německu. Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let Skupina A: Kielce:

Švédsko - Anglie 0:0 20:45 Polsko - Slovensko (Lublin).