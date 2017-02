Nechci Španělky ani Němky, přeje si trenér fotbalových juniorek Rada

Fotbal

Zvětšit fotografii Trenér juniorské reprezentace fotbalistek Karel Rada. | foto: Profimedia.cz

dnes 9:23

Bude to největší ženská fotbalová akce v Česku za poslední léta. A jejím centrem je Plzeňský kraj. V první polovině května se na stadionech v Plzni, Domažlicích, Přešticích a Příbrami koná finálový turnaj mistrovství Evropy do 17 let.