Jablonecký klub vyšle na Euro mladíků hned dva kapitány

Fotbal

Zvětšit fotografii Michal Trávník v reprezentačním dresu | foto: FAČR

dnes 8:59

Fotbalové týmy z libereckého regionu mají solidní zastoupení v české reprezentaci do 21 let, kterou zanedlouho čeká mistrovství Evropy v Polsku. Liberec vyšle do boje dva hráče, Jablonec jednoho, bude však mít svého fotbalistu i v týmu Slovenska.