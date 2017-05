McDonald's Cup vrcholí v Plzni, vítězům zatleská Pavel Nedvěd

Jubilejní 20. ročník největšího školního turnaje v Evropě, který vyvrcholí dnes a zítra finálovým „Svátkem fotbalu“ v plzeňské Doosan Areně, má další unikátní lákadlo. Úspěšným finalistům pogratuluje v roli patrona legendární záložník Pavel Nedvěd a zároveň je pozve na stadion italského velkoklubu Juventus Turín, jehož je viceprezidentem. „Holky, kluci, postarám se tam o vás,“ vzkázal Nedvěd. Vítězný tým se tak může těšit i na setkání s gólmanem Gianliugi Buffonem.

„Pavel přiletí do Plzně, přestože ho o pár dnů později čeká finále Ligy mistrů v Cardiffu. Předá pohár vítězům a nastoupí také v tradiční exhibici týmu McDonald’s proti výběru osobností,“ říká Ladislav Petera, jeden ze zakladatelů unikátního žákovského turnaje. Do něj se ve dvou věkových kategoriích v letošním ročníku zapojilo více než 75 tisíc dětí z celé republiky.

Finálový Svátek fotbalu je určený pro kategorii 10 - 11 let a do Plzně se z krajských finále probojovalo šestnáct nejlepších školních celků. Rozdělené jsou do čtyř skupin, slavnostní nástup v Doosan Areně je na programu dnes ve 14 hodin.

Plzeňský kraj reprezentují jako pořádající výběr 33. ZŠ Terezie Brzkové na Skvrňanech, dvojnásobný vítěz a trojnásobný finalista McDonald’s Cupu, a ZŠ Přeštice. „Kluci se moc těší. Čeká nás těžká skupina, ale pokud chceme uspět, musíme se s tím vypořádat,“ uvedl Filip Linhart, zástupce ředitele 33. ZŠ.

Dnes se hrají zápasy ve skupinách, akce vyvrcholí zítra. To se koná i zápas osobností, finále pak začíná ve 14 hodin. „Všechny návštěvníky čeká bohatý doprovodný program s hracími zónami a řadou soutěží,“ doplnil Peterka.