Restartoval jsem se, hlásí Lacko. A chce líbat prstýnek

Když ho ligová Zbrojovka v zimě vyškrtla ze svých plánů, chtěl ho brněnský klub upíchnout na Slovensko.

To se mu nezamlouvalo. Matúš Lacko nechtěl ani do Znojma – do klubu, který mu přirostl k srdci. A města, kde se usadil. „Výsledky jsem si strašně bral. A kdyby se nedařilo, nechtěl bych chodit znojemským podzemím,“ vysvětloval fotbalový záložník, proč nechtěl do druholigového celku.

Proto slovenský pohodář, jenž v české lize nastřádal 67 startů, zamířil pár kilometrů za hranice. Do nižší rakouské soutěže, kde někdejší ligoví fotbalisté za slušné peníze dohrávají kariéry, se Lacko vydal ještě před třicítkou. „Odpočinul jsem si. Měl jsem víc času na rodinu a viděl jsem vyrůstat dcerku,“ libuje si drobný technik, jenž půl roku válel za Retz. „Dostal jsem tam novou motivaci. Do fotbalu jsem zase nabuzený.“

A kde jinde by měl dostat šanci než ve Znojmě, kde odkopal už devět sezon a stal se ikonou. Tím spíš, že nový kouč Jiří Balcárek toužil posílit střed pole o zkušeného borce. „Lidé ho znají, on zase zná prostředí. Je pozitivní, slibuji si od něj, že donese zkušenost do středu pole, bude organizovat, komunikovat, posbírá míče a rozdá je směrem nahoru. Počítám i s jeho přínosem do kabiny,“ nastínil Balcárek.

Za Znojmo hrál třetí ligu jako zelenáč, teď je z něj ženáč

I proto Lacko ve středu oficiálně zapózoval se znojemským dresem jako nová posila. On sám věří, že překonal období, kdy ho sžíral tlak a očekávání kamarádů ze Znojma. „Už jsem z toho dospěl. Moc si to nepřipouštím, celkově jsem se restartoval,“ hlásí odchovanec Slovanu Bratislava. „Bylo to docela jednoduché, tohle je pro mě výzva vrátit se někam, kde jsem od 18 let vyrůstal. Hrozně se na to těším a doufám, že se nám sezona povede. A snad nikoho nezklamu,“ dodá.

Za Znojmo, které dnes prověří slovenská Senica, nastoupil už v několika přípravných duelech. Naposledy ve středu proti Valašskému Meziříčí odehrál poločas. Ve středu pole lítal, nabízel se, bojoval. „Nemůžu nic vypustit, protože bych sám sobě udělal ostudu. Hraju za město, kde žiju,“ upozorňuje.

Na někdejším brněnském záložníkovi se ani neprojevilo, že poslední měsíce kopal ve čtvrté nejvyšší rakouské soutěži mezi amatéry. „Úroveň tam byla velmi dobrá, čekal jsem, že to bude horší. Ale můj mančaft plus pár jiných by v klidu mohlo hrát druhou českou ligu,“ míní Lacko, jenž se v kabině Retzu opět potkal s další exznojemskou ikonou – Todorem Yonovem.

Zatímco bulharský stoper po sezoně ukončil kariéru, Lacko věří, že ho ještě několik fotbalových sezon čeká. Do Znojma, jehož dres kdysi oblékal ještě jako zelenáč ve třetí lize, se vrací i v nové roli. Jako ženáč. V červnu se oženil s dlouholetou partnerkou.

„Když dám gól, můžu políbit prstýnek,“ rozchechtá se slovenský smíšek, jenž plánuje slavit góly jako legendární útočník Realu Raúl. „Ale to u mě nehrozí, moc gólů nedávám,“ dál se kření. „Ale snad je budou dávat ostatní a budeme vyhrávat. Nechci říkat, že chceme jít na postup, ale chceme hrát nahoře a aby to lidi bavilo.“