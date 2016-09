Když za Southampton hrával Bůh. Le Tissiera milovali fanoušci i Xavi

Zvětšit fotografii SYMBOL VĚRNOSTI. Matt Le Tissier strávil celou kariéru v dresu Southamptonu. Za klub odehrál 543 zápasů, ve kterých dal 212 gólů. | foto: Profimedia.cz

dnes 9:58

Když letos na jaře redaktor fotbalového časopisu Four Four Two dorazil na rozhovor s Xavim, slavným španělským záložníkem, přivezl mu malou pozornost. Dres Southamptonu s číslem sedm, jmenovkou Le Tissier a originálním podpisem.