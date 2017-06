Složitá cesta na MS. Fotbalisté přesto věří, že ještě mají šanci

Zkroušení čeští fotbalisté šli po zápase poděkovat do rohu stadionu fanouškům, kteří vážili cestu přes půl Evropy. Někteří - například Ladislav Krejčí, Pavel Kadeřábek nebo Tomáš Souček - přetáhli přes hlavu dres a hodili ho do publika. Snad jako gesto omluvy za špatný výsledek.

Remíza 1:1 znamená citelnou ránu do českých nadějí na postup na mistrovství světa 2018. Místo reálných šancí zůstávají spíš už jen teoretické počty.

Kvalifikace MS 2018 Skupina C Mužstvo Z V R P S B 1. Německo 6 6 0 0 27:1 18 2. Severní Irsko 6 4 1 1 11:2 13 3. Česko 6 2 3 1 9:5 9 4. Ázerbájdžán 6 2 1 3 3:9 7 5. Norsko 6 1 1 4 6:10 4 6. San Marino 6 0 0 6 1:30 0

„Všechno se to zkomplikovalo. Přišli jsme o vedení, o další body... Musíme teď vyhrát, co se vyhrát dá,“ burcoval trenér Karel Jarolím, jehož tým v kvalifikaci ztratil počtvrté ze šesti zápasů.

Jenomže to se lépe řekne, než udělá. Hned příště, na začátku září, čeká českou reprezentaci Německo. Úřadující mistři světa přitom v kvalifikaci ještě nezaváhali.

„Na tabulku se nedívá dobře. Kvalifikaci jsme nerozehráli dobře a teď se to marně snažíme honit. Každopádně nikdo nesklopí hlavu a nebude nic vzdávat. Vždyť hrajeme za nároďák!“ zdůraznil brankář Tomáš Vaclík.

Takže jak na světový šampionát?

První příčka a přímý postup už je v trapu. Na druhé místo a baráž ještě alespoň trochu reálná šance existuje.

Česko musí v závěrečných čtyřech zápasech uhrát o pět bodů víc než Severní Irsko. Anebo o čtyři, ale v takovém případě musí výrazně vylepšit skóre, které v kvalifikaci mistrovství světa rozhoduje na úkor vzájemných zápasů.

Povinné jsou výhry v Severním Irsku, v Ázerbájdžánu a se San Marinem. Ale ani to zdaleka nestačí... Pokud oba konkurenti v boji o druhou příčku prohrají podle očekávání s Německem, tak by Severní Irsko muselo klopýtnout v posledním kole s Norskem (anebo se San Marinem, ale s tím počítat nelze).

Zbývající los S kým ještě budou hrát Česko

s Německem, v Severním Irsku, v Ázerbájdžánu a se San Marinem Severní Irsko

v San Marinu, s Českem, s Německem a v Norsku

„Už to bude hodně těžké, nemáme to ve vlastních rukou,“ uznal stoper Tomáš Sivok. „Musíme vyhrát v Severním Irsku, které zároveň musí ztratit ještě s někým jiným.“

Fotbalisté se však necítí předem poražení ani proti Německu, tedy proti suverénovi skupiny.

„Není to nemožné, i když budeme muset podat abnormálně dobrý výkon, abychom měli ještě o co hrát. Třeba nenasadí ty úplně nejlepší hráče,“ přemítal obránce Theodor Gebre Selassie.

Existuje však ještě jedna zrada. Ani posun na druhou příčku totiž stačit nemusí. Postup do listopadové baráže si zajistí jen osm týmů, zatímco kvalifikačních skupin je devět. Nejhorší tým na druhých místech tedy vyjde naprázdno.

„Stále věřím. Severní Irové končí kvalifikaci tady v Norsku, což také nebudou mít lehké. Ale my už nemáme prostor na zaváhání. Poztráceli jsme hodně bodů za remízy. Bude to těžké, ale bylo by špatné, kdybychom nevěřili,“ prohlásil obránce Sivok.

Podzim definitivně ukáže, jestli to nejsou jen bláhové sny.