Ovace pro reprezentačního maséra: Nejde to vzdát, ani když to skončí blbě

Fotbal

Dalších 5 fotografií v galerii Momentka z charitativního zápasu fotbalové a futsalové reprezentace pro Vladimíra Mikuláše, maséra obou reprezentací, který trpí nemocí ALS. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 21:38

Nekonečné ovace ve stoje už před zápasem, dojemná chvíle v chomutovské hale. Vladimír Mikuláš váhavým krokem došel ke středovému kruhu se svou nastávající Denisou a blonďatými dvojčátky, podíval se do hlediště a do mikrofonu řekl: „Musím bojovat, když vidím tu lásku kolem; to nejde vzdát, ani když to dopadne blbě!“