Kondiční trenér Třasák: Že mě doporučil Baroš? To je pro mě pocta

„Postupně se rozkoukávám, ale už za první dny jsem poznal, že kluci jsou hrozně pracovití. Testy koneckonců také dopadly výborně, kondičně byli skvěle připraveni,“ říká 44letý kouč.

Fotbalisty Liberce po kondiční stránce dlouho připravoval Josef Zalabák, ten však po minulé sezoně z pracovních a osobních důvodů skončil. Proto se liberečtí trenéři začali poohlížet jinde a nakonec přivedli z Boleslavi Martina Třasáka. I na doporučení útočníka Milana Baroše, který metody kondičního kouče ve středočeském týmu poznal na vlastní kůži. „S Barym jsem leccos zažil. Je pro mě poctou, když mě podobně velký hráč doporučí,“ usmívá se Třasák.

Sám býval aktivním fotbalistou. Jako obránce to dotáhl až do první ligy, kde nasbíral 21 startů za Bohemians. Po skončení kariéry dostal nabídku trénovat mládež Baníku Ostrava. Začal u dorostu, pak pokračoval už coby kondiční specialista u juniorky. A v létě 2009 nastoupil k prvoligovým fotbalistům Mladé Boleslavi, kam ho přivedl tehdejší trenér týmu Dušan Uhrin mladší.

„Zažil jsem tam spoustu trenérů a úspěchů, rozhodně toho angažmá nelituji, ale zkrátka jsem se rozhodl skončit,“ říká Třasák. „V tu dobu se mi ozval trenér Trpišovský, že by o mě měl zájem. A jak vidíte, teď jsem v Liberci. Budu se snažit odvádět co nejlepší práci, abych klubu pomohl.“

Nový kondiční kouč Liberce přiznává, že některé moderní metody se v českém fotbale prosazují těžce, protože každý hlavní trenér má svou představu, o které si myslí, že je ta nejlepší. „Ale s trenérem Trpišovským zatím nacházíme na fotbal stejné názory a naše smýšlení by mohlo být velmi podobné,“ věří Třasák, kterého prý překvapila dobrá nálada plná legrácek, která v libereckém týmu provází i těžký kondiční dril.

Když před pár lety k hokejistům Liberce přišel nový kondiční kouč Aleš Pařez, zavedl v trénincích revoluci. Třeba v tom, že ze tří fází v přípravě udělal jednu. „Před několika lety jsme v Mladé Boleslavi taky přešli na jednofázové tréninky, které byly velmi intenzivní. Kondici měli hráči kolikrát i lepší, než při dvoufázovém tréninku,“ připouští Třasák, že i tudy by mohla vést cesta. „Ale to záleží na filozofii klubu, co chce praktikovat. Jak říkám, s trenérem máme podobné názory. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“

Liberec měl v minulých letech řadu zraněných hráčů a leckdo si kladl otázku, jestli část problému nemůže spočívat i v kondiční přípravě. Martin Třasák si však nemyslí. „Na toto téma jsem slyšel spoustu názorů, ale já razím tu myšlenku, že si hráč za devadesát procent zranění může sám. Špatně se rozcvičí, podcení něco v životosprávě...,“ tvrdí odborník na kondici. „Málokdy dojde na to, že by do vás soupeř zajel a přetrhl vám třeba křížový vaz. Většinou nějak špatně šlápnete nebo naopak nedáte někam nohu naplno. Z většiny jde o chybu hráče, ne o podcenění kondiční přípravy nebo tak něco.“

Martin Třasák se snaží neustále vzdělávat a pracovat s moderními technologiemi. Zaujaly ho třeba GPS vesty, které dopodrobna monitorují zatížení hráčů. Ty však stojí kolem dvou milionů korun a ne každý klub si je může dovolit.

Tak či onak, nejtěžší část letní přípravy mají fotbalisté Liberce po úvodním kempu v Nymburku za sebou. Běžecká cvičení už v tomto týdnu vystřídá příprava s míčem na hřišti a přibudou herní cvičení. A bude u toho i nový liberecký kondiční trenér Martin Třasák.