Kolegu odvezla sanitka, Šustr musel do branky. Nebyl důvod být nervózní

Ve 40. minutě střídal zraněného brankáře Petra Vaška a Baník prohrával 0:2.

„Byl jsem zahřátý z rozcvičky, nebyl to žádný velký problém,“ uvedl Šustr.

To Petr Vašek, jenž vybíhal na míč a tvrdě se střetl s hostujícím Martinem Fillem, opustil hřiště na nosítkách. Jel rovnou do nemocnice. „Ošklivě jsme se srazili, ale bylo to nezaviněné,“ řekl Fillo. „Doufám, že bude v pořádku. Tohle se ve fotbale stává.“

O vážnější zranění by jít nemělo. Podle klubového lékaře Martina Havlíka měl Vašek zablokovanou krční a hrudní páteř. A je potlučený. Podezření na otřes mozku se nepotvrdilo. Hned v sobotu Vašek odjel domů. Brzy by měl znovu trénovat.

Martine, vás také lékaři po srážce s protivníkem ošetřovali. Chodili do vás Tepličtí tak ostře?

Ty souboje byly fér, teda ty se mnou. Kluci šli do balonu stejně jako já. Většinou jsem u něho byl dřív, tak jsem ho vyrazil a protihráči mě dohráli. Proti mě to nic extra brutálního nebylo.

Byl jste nervózní, když jste najednou musel do branky?

Ani ne. Člověk nemá čas nad tím přemýšlet, chce klukům nějak pomoci. Ale oni hodně pomohli mně, Teplice do ničeho nepouštěli. Měl jsem to relativně klidné. Takže nebyl důvod, abych byl nervózní.

Musel jste často zasahovat při centrech hostů.

Byly to míče, kam bych jako brankář měl jít, takže jsem tam šel a odehrál to, jak nejlépe jsem mohl.

Ale asi nebylo příjemné jít na hřiště za stavu 0:2.

Na druhou stranu o moc horší už to být nemohlo. Nakonec jsme to krásně otočili. Máme super zápas, ale v devadesáté minutě si ho necháme utéct.

Co se stalo při tom rohu Kroba, po němž Fillo vyrovnal?

Ani nevím. Ta standardka byla dobře kopnutá, levou nohou do branky. Fillo hlavičkoval někde kolem malého vápna.

K míči jste se nemohl dostat?

Bylo to těžké. Až si to prohlédnu na videu, tak budu moci celou situaci posoudit.