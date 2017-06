Šindelář po příchodu do Ostravy: Trenéru Kučerovi teď začnu vykat

Když Šindelář poprvé jednal se zástupci Baníku Ostrava, říkal jim, že upřednostňuje odchod do zahraničí. „Cizinu jsme už dlouho dopředu řešili i s přítelkyní,“ přiznal. Jenže nakonec se z Olomouce posunul o sto kilometrů severněji.

Nabídky ze zahraničí pro vás nebyly tak zajímavé?

Ale byly, člověk si tam vydělá i o něco více, ale musel bych jít odsud pryč. Byl by to zase nový začátek. Baník byl nakonec nejlepší rozhodnutí. Každá nabídka ale měla svoje klady i zápory. Baník je značka. Je to Baník. V Ostravě budu pořád doma, relativně doma.

Bylo pro vás těžké odejít po pěti letech ze Sigmy?

Jsem rád, že v klubu pochopili, že můj odchod není o tom, že bych diskutoval o nějakých podmínkách. Cítil jsem už potřebu změny. Vzali to a relativně v klidu jsme se rozešli.

Ve druhé lize jste byl soupeřem Baníku v boji o postup, teď budete v nejvyšší soutěži nastupovat proti Olomouci. Jaké to bude?

Jsem Olomoučák. Nebudu si hrát na nějakého baníkovce srdcaře, ale momentálně jsem v Baníku a ten je teď pro mě prioritou.

Baník na srdcaře sází.

Samozřejmě, ale nebudu teď tady dávat nějaká prohlášení. Budu v Baníku pracovat tak, abych mu co nejvíce pomohl.

Co říkáte konkurenci na vašem stoperském postu?

Tomáš Zápotočný hrál stabilně. Ostatní hráči se vedle něj prostřídali, ale zvládli to, postoupili. Přicházím jako další stoper a o místo se porvu.

Takže jste do Baníku nepřišel s tím, že budete mít místo v sestavě jisté?

Nikdo nemá nic jisté. Ale samozřejmě, když vás někdo chce, tak asi nějaká důvěra tam bude. Nemohu však automaticky čekat, že budu hrávat. Nemám ani takovou povahu, abych s něčím dopředu najisto počítal. Budu makat, ať budu hrát, nebo ne.

Hrál roli v tom, že jste v Baníku, i příchod trenéra Radima Kučery?

Pochopitelně se známe. Hrávali jsme ještě spolu. Je to pozitivum, když nejen klub, ale i trenér má o hráče zájem. Ale také všichni víme, jak to s trenéry chodí. Leccos se může změnit, i když to nechci přivolávat.

Změní se váš vztah s Radimem Kučerou, když nyní místo spoluhráče bude vaším trenérem?

Začnu mu vykat. Radim Kučera byl už jako hráč typ, že když si to někdo zasloužil, tak ho pochválil. A naopak, pokud bylo třeba, tak ho seřval a bylo mu úplně jedno, jestli to je sedmnáctiletý kluk, který je v týmu nově, anebo spoluhráč, s nímž byl před hodinou na kávě. Ale možná budu dostávat větší čočku než ostatní.

Záleží na tom, zda mu tykáte, nebo vykáte?

Pokud je to můj trenér, tak by bylo dobré, abych mu vykal.

Těšíte se na ostravské fanoušky?

Zatím jsem je zažil z druhé strany, ale i to hrálo roli při mém rozhodování. Baník je Baník. Fanouškovská základna je velká. Úplně jinak se hraje v takové atmosféře. A až přijde Milan Baroš, tak jen on sám přitáhne další tři tisíce lidí. Těším se na to.