Olomoucký stoper Šindelář: Spláchnout druhý sestup? To nejde jen tak

Po sestupu fotbalové Olomouce z první ligy se i na Martina Šindeláře sypala kritika. V hodnocení MF DNES patřil mezi vůbec nejhorší sigmáky.

I proto může být překvapující, jak válí ve druhé lize. První dvě kola ještě začal na lavičce, pak už byl čtrnáctkrát v základu s maximální porcí minut. V silné konkurenci Uroše Radakoviče, Jana Štěrby a Aleše Škerleho se stal 26letý odchovanec klubu stoperem číslo jedna, pilířem defenzivy, vůdčím typem. Hanákům pomohl přezimovat na prvním místě, trenér Jílek na něj sází.

„Když se daří týmu, daří se i jednotlivcům. Platilo to minulý ročník a platí to i teď,“ říká bojovník, jenž neuhne ze žádného souboje.

Mezi svátky jsem vás viděl, jak makáte u řeky Moravy. Sprinty, skákání po schodech. Náročný individuální plán?

Měli jsme se přes svátky připravovat. Po sezoně jsme měli čtrnáct dní volno, pak tři dny posilovny, běhání a den odpočinek, pak zase posilovna, běhání.

Bolí teď zápasy v přípravě?

Samozřejmě, trenér nás nutí, abychom hráli hodně aktivně, takže bolí každé utkání. Děláme si je sami náročnější, chceme hrát pořád nahoře. Jsme v přípravě, makáme dvoufázově, je to náročné. Máme jak silový blok, tak vytrvalostní.

Aktivní obrana, hra bez míče. To si trenér Jílek přeje do vás dostat především?

Trenér Jílek by chtěl hrát hodně nahoře, velmi na to dbá i v přípravě, abychom hráli vysoko a presovali. I kvůli samotné náročnosti, že je příprava. Mistrovská utkání jsou něco jiného, ale teď je důležité, abychom se naučili pořádně presovat.

Je to záhul?

Dá se říct.

Máte za sebou vydařený podzim. Stopeři se vedle vás točili a vy jste se stal lídrem olomoucké defenzivy.

Byl jsem totiž jediný zdravý.

A hrál dobře.

To je na trenérovi.

Ten vás chválil...

Tím, že se dařilo celému mančaftu, tak to šlo. Ale hodnocení je na trenérovi.

Konkurence uprostřed obrany je v Sigmě největší, že?

Tak tady to bylo vždycky, že nás tu bylo hodně. Nevím, jestli je to štěstí, nebo spíš špatně, ale stopeři držíme při sobě, i když vlastně navzájem hrajeme o fleky. Máme mezi sebou dobré přátelství.

Dokázal jste už spláchnout sestupovou sezonu?

To nejde jenom tak spláchnout.

Ani vám se v minulé sezoně nedařilo, možná i proto překvapilo, jak dobře jste chytil další ročník.

To je zase na hodnocení trenéra. Nám se nedařilo nikomu. Nejde spíš spláchnout to, že se tady spadlo podruhé. A to se nedá jen tak zapomenout.

Ale jste na dobré cestě zpátky.

Uvidíme, zatím je to půlka.

Jak vnímáte ekonomické problémy Sigmy a jednání o jejím prodeji? V kabině vás byl navštívit i primátor Staněk. Ujistil vás, že na platy bude?

To jsou věci, které my neovlivníme. Tak bych to asi zhodnotil.

Váš táta, legenda Sigmy, chodí i na přípravné utkání. Sleduje vás pečlivě?

Ano, bavíme se o tom, ale už jsem dost dospělý a mám svého trenéra. Spíš se jen tak pobavíme.

Vidíte sám u sebe herní progres a na čem chcete nejvíc zapracovat?

Každý má svoje přednosti a ty se snažím využít. Člověk musí pracovat na všem. Nedá se říct, že bych se věnoval jenom něčemu. Trenér Jílek je hodně technicky zaměřený, takže tréninky jsou takové. Ale musíte furt dělat i na tom, v čem si myslíte, že vynikáte, a stále se zlepšovat.

Vaší doménou jsou souboje. Pilujete víc rozehrávku, ve které máte rezervy?

Trenér chce hrát kombinačně, je potřeba na tom dělat.

Ale zase moc soubojových hráčů, jakým jste vy, Sigma nemá.

Tým se musí poskládat, od toho je trenér. Nemůžou být všichni soubojoví, všichni techničtí. Uvidíme, jak nám to půjde.

Jaké čekáte jaro? Postoupit chce dost klubů.

Snad každý rok vyhlásí ambice hodně klubů, ale myslím, že bychom měli být silní a zvládnout to hlavně doma. Máme výborné hřiště, ale venku to bude tuhý boj i kvůli počasí. Ne všechny druholigové týmy mají dobré podmínky. Venku to vidím spíš než na technický fotbal na souboj.

Myslíte, že mužstvo je výhledově skládané na první ligu, nebo bude potřebovat větší zásah?

To není na mém hodnocení. Záleží na vedení a trenérech, s kým tady dál počítají, koho by chtěli, koho ne, kde si myslí, že je tlačí bota, a koho by měli přitáhnout.

Jediná porážka na podzim přišla v posledním kole na Baníku po výkonu, který připomínal olomouckou bídu v první lize. Je to varování?

Bavíme se o tom – zase nám chyběli soubojoví hráči. Nějaké šance jsme měli, ale Baník už je za námi, bohužel porážka přišla. Každá porážka bolí, jedno, jestli v prvním nebo posledním kole. Musíme se připravit na jaro, zvládnout ho a postoupit zpátky.