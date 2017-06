Trenér si na nás s Limbou vždycky smlsne, přiznává plzeňský Petržela

„Takové zápasy jsou příjemným zpestřením. Baví nás. S těma klukama se známe, spousta jich prošla mládeží ve Viktorce a chtějí se vytáhnout,“ vyprávěl pak novinářům Petržela, jenž před pár dny oslavil 34. narozeniny.

Další podobné utkání ho čeká dnes od 10.30 hodin na trávníku divizního nováčka z plzeňského Petřína. V Rokycanech to byla při výhře 10:1 obnovená premiéra kouče Vrby na lavičce Viktorie.

„Věk jsou jenom čísla. Cítím se v pohodě a snažím se odtrénovat vše jako ostatní.“ Milan Petržela, záložník Plzně

Co říkáte na čtyři góly Jakuba Řezníčka při premiéře v Rokycanech?

Jenom, aby mu to vydrželo. Ale je to dobré, něco zaplatí do kasy...

Vy už jste trenéra Vrbu zažil při předchozím působení v Plzni. Změnil se nějak?

Ne. On chudák půl roku nic nedělal, byl doma. Je vidět, že mu fotbal chyběl. Tak nám hned od prvního tréninku dává pěkně pod pérka. (úsměv)

Takže je pořád stejně náročný?

U něj je to normální, on moc neodpouští, na to jsme zvyklí. Čekali jsme, že to bude tvrdé.

Těšil jste se tedy na návrat kouče, kterého dobře znáte?

Hodně, máme spolu dobrý vztah a je to výborný trenér. Doufám, že nás dobře připraví na sezonu.

Můžete si vy starší dovolit k trenérovi nějaké fórky?

Můžeme, ale nechceme toho zneužívat. Musíme opatrně, aby mladým nenarostla křidélka a nedovolovali si příliš.

Jak vy osobně se s náročnou přípravou srovnáváte? Přece jen, roky přibývají...

Věk, to jsou jenom čísla. Já se cítím v pohodě, zaplaťpánbůh. Snažím se všechno odtrénovat jako ostatní. Nechci se vymlouvat na to, že jsem starý.

Je cítit už teď větší boj o místo v sestavě, snaha ukázat se?

Už na prvním tréninku to byla obrovská jízda, každý se chtěl ukázat v dobrém světle. Zvlášť ti mladí nebo ti, kteří přišli. Ne, že bychom my staří na to prděli, to vůbec ne. Ale ti mladí jezdí fakt hodně.

A co vy starší. Můžete si občas ulevit?

Já s Limbou (Davidem Limberským) určitě ne. Nám dává trenér ještě navíc, vždycky si na nás smlsne.

Je těžší se s přibývajícím věkem udržet v sestavě?

Z hlediska fyzičky a nějaké obratnosti je to těžší. Ale mladí kluci mi přijdou nevyspělí, my spíš sázíme na zkušenost. Nemusíme tolik běhat, snažíme se to uhrát fotbalově.

Chuť rvát se o místo pořád máte?

Jasně. Plzeň je nejvíc v Česku, byl bych blázen, kdybych se tady nerval o flek.

Máte už trošku v hlavě, že to může být vaše poslední sezona v Plzni?

Ne, to vůbec. Já tady budu, dokud to půjde... (úsměv)