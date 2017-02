Smolař Nový směl jen do jihlavské šatny. Zatím netuší, kde bude hrát

Třiadvacetiletý obránce Martin Nový se dozvěděl, že z jeho působení na Vysočině nakonec nic nebude. „Zjistil jsem to těsně před pátečním odpoledním tréninkem,“ svěřil se. „Nejdřív jsem tomu nevěřil, ale pak jsem si došel za vedením klubu a tam mi to potvrdili. Byl to velký šok,“ dodal.

Podle FC Vysočina je na vině Sparta Praha, která Nového do Jihlavy uvolnila. Zjistilo se totiž, že udělala chybu v registrování a FC Vysočina by byl pro mladého fotbalistu už čtvrtým klubem v jedné sezoně, což pravidla neumožňují.

„Já nevím, čí chyba to je, ale hrozně mě to štve. Jsem zoufalý,“ přiznal Nový. „Bohužel se s tím už nedá nic dělat. Co se mnou bude dál? Nevím, ve Spartě bych hrát mohl, ale... V Jablonci se mě zbavili, a tak zbývá jedině Vlašim. Jenže já fakt netuším, co bude. Pořád se to řeší,“ krčil rameny.

Do Prahy s jihlavským týmem k souboji na Slavii sice odjel, ale jen jako morální podpora. „Byl jsem s klukama v kabině, šel jsem je podpořit. Věřil jsem, že by mohli uspět,“ ujišťoval.

Ani Hanuš na všechno nestačil

Jenže zázrak se nekonal. Už v první půli domácí na hřišti jasně dominovali. A to, že Vysočina prohrávala pouze o jeden gól, byla jen a jen zásluha brankáře Jana Hanuše, který chvílemi předváděl doslova ekvilibristické zákroky.

„Musím říct, že se mi na Slavii chytá vždycky dobře. Mám to tady rád,“ hlásila brankářská jednička FC Vysočina, která před lety zamířila do Jihlavy právě ze Slavie. „Už je to ale pět let, takže bych to z tohohle pohledu nijak nehrotil,“ doplnil.

Výkon osmadvacetiletého brankáře ocenil také hlavní trenér prvoligového jihlavského A-týmu Michal Bílek.

„Honza je výborný gólman. Mockrát nás podržel už na podzim. A jsem rád, že mu forma vydržela,“ nešetřil komplimenty.

Jediným slávistou, který dokázal Hanuše překonat, byl v úvodní půli Milan Škoda. A stejný fotbalista zvyšoval krátce po začátku druhého poločasu na 2:0. Tentokrát z penalty. „To, že jsem ty góly dal, je samozřejmě příjemné, ale důležitější je, že jsme získali všechny tři body,“ pustil se do hodnocení zápasu autor obou přesných tref.

„Tím druhým gólem se Slavia uklidnila a trošku zatáhla,“ popsal dění na trávníku Hanuš. „My jsme sice ve druhé půli víc zlobili, ale nepodařilo se nám dát gól, který by zápas ještě trochu zdramatizoval,“ povzdechl si.

V pátek přijede Hradec

Přitom šance na zkorigování byly. „Nastřelili jsme i tyč,“ poznamenal Bílek. „Druhá půle už byla z naší strany podstatně rovnocennější,“ měl jasno.

A právě výkon, který jeho svěřenci předváděli v sobotu v Edenu po přestávce, je podle něj příslibem do dalších jarních kol. „Dává nám optimismus do bojů o záchranu,“ přesvědčoval trenér aktuálně předposledního týmu tabulky.

Boj jeho svěřenců na Slavii sledovalo přes 14 tisíc fanoušků, kteří vytvořili parádní atmosféru. „Já jsem nadšený. Byla to naprostá bomba,“ pochvaloval si kulisu domácí kanonýr Škoda.

Vysočinu úvodní jarní bitva před vlastním publikem čeká teprve v pátek. Na stadionu v Jiráskově ulici přivítá Hradec Králové.