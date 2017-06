Český fotbal nevyslal dobrý signál, řekl Malík. Dumal, co udělal špatně

Malík ovládl českou komoru, ve všech třech kolech pro něj hlasovalo pětaosmdesát procent všech delegátů. V moravské části však od začátku prohrával s Petrem Fouskem.

Když došlo na třetí kolo, potřeboval Malík hlasy nadpoloviční většinu ze všech 195 delegátů a zároveň v obou komorách to muselo být minimálně 35 procent. V české to hravě splnil, v moravské však získal jen 26 procent, čili mu chybělo zmíněných sedm hlasů.

Volit se tak bude znovu nejspíš někdy na podzim.

„Pro český fotbal není dobře, že nového předsedu a nové vedení nemá. Není to výsledek, který jsme si všichni přáli,“ prohlásil Malík.

Proč je to špatně? Co to znamená?

To je zatím předčasné hodnotit. Ale signál, který fotbal vyslal, není pozitivní. S komerčními partnery musíme vstoupit do dalších jednáních. Oni očekávali, že předseda zvolen bude. To samé Evropská fotbalová unie (UEFA). Ta podmínila finanční pomoc tím, že bude zvoleno nové vedení. O tom všem se bude muset začít znovu jednat.

Berete hlasy pro vašeho rivala Petra Fouska jako vzpouru proti Berbrovi? Byl jste označován právě za Berbrova kandidáta.

Tak to nevnímám. Zabýval jsme se tím, jestli z mé strany nebylo něco špatně k moravské komoře.

K čemu jste dospěl?

Zatím ten důvod neznám. Snažil jsem se dělat maximum.

Budete na podzim na mimořádné valné hromadě znovu kandidovat?

Momentálně na to neumím odpovědět. Je to příliš čerstvé. Sám pro sebe si musím udělat analýzu.