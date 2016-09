Krásné přivítání, poté prohra. Bodů máme žalostně málo, hlesl Latka

Jak se dostal k liberecké pásce?

„Rozhodl jsem o tom já,“ řekl kouč Jindřich Trpišovský. Zraněný je kapitán Lukáš Pokorný i jeho zástupce Milan Baroš.

„Pak už to byla logická volba. Máme mladé mužstvo a Martin si to za svůj přístup, za to jak nám pomáhá a jakým způsobem se prezentuje, zaslouží. Moc jsem mu to přál - vracel se vlastně domů, kromě toho výsledku mu to vyšlo,“ dodal liberecký trenér.