Odmítl Příbram, kopal za Vyškov. Teď mizí obránce Kuncl do ciziny

„Šel jsem pozvolnými kroky. Pomáhalo mi, že jsem vydržel u fotbalu, byl zdravý a měl štěstí. To v mé kariéře hrálo asi osmdesátiprocentní roli,“ dodává skromně 32letý obránce.

I přesto, že se od mládí téměř denně na tréninku či v zápasech potkával s daleko nadanějšími fotbalisty, nastřádal za 11 let v nejvyšší soutěži 181 startů.

Další si mohl Kuncl připisovat na podzim v dresu Příbrami, která ho po katastrofálním ligovém rozjezdu oslovila. Brněnský odchovanec ale odmítl. „Už jsem neměl velké ambice, že bych se musel za každou cenu držet v lize,“ povídá. „A nechtěl jsem pendlovat od čerta k ďáblu.“

Přednost dostala rodina a roční dcerka. Aby brněnský rodák s nejbližšími trávil co nejvíc času a přitom nevysedával jen na gauči, kývl snaživý bek na nabídku z nedalekého Vyškova, který trénuje jeho bývalý spoluhráč Jan Trousil. „Potřeboval jsem pomoct a i Vyškov potřeboval pomoc,“ líčí Kuncl, jenž týmu pomohl k páté příčce v MSFL po podzimní části soutěže.

Před pár dny cinkla Kunclovi, jenž v lize kopal za Zbrojovku a Slovácko, esemeska. „16. ledna začínáme. Jestli náhodou nic nemáš, rád tě uvidím,“ psal mu kamarád Trousil.

Kuncl však po půl roce třetí ligu opouští. Vábí ho nižší rakouské soutěže. „Momentálně jsem bez angažmá, ale něco se mi rýsuje,“ oznamuje Kuncl. „Fotbal je radost, nehledě na to, že si díky němu můžete vydělat. Ať si říká, kdo chce, co chce, jsou to lehce vydělané peníze oproti reálnému životu,“ uvědomuje si chlapík, jehož kariéru by šlo shrnout do věty: měl víc štěstí než talentu.

On se jen usměje a popisuje momenty, kdy mu fotbalový osud byl nakloněný. „Z dorostu v Brně jsem šel hrát do Dolních Kounic. Vzal si mě trenér Petr Čuhel, přitom se na mě mohl vykašlat,“ říká. „Myslel jsem si tehdy, že třetí liga bude pro mě strop.“

Přes Dolní Kounice se dostal do brněnské rezervy. „Potom jsem začal trénovat s ligovým týmem, na mé pozici hrál Martin Švejnoha. Jenže ten se první jarní utkání zranil a díky tomu jsem naskočil do ligy a už tam zůstal,“ sděluje bek, jenž se naposledy mihl v lize loni v březnu - symbolicky odehrál dvě minuty v derby Slovácko versus Zbrojovka.

Oběma týmům dál fandí. „A kdyby přišla nabídka z Brna, neváhal bych,“ usměje se. Jenže nedoputovala, Kuncl tak bude vydělávat eura za hranicemi.