Pošpinili moje jméno, zlobí se brněnská posila Juhar na Slavii

Na jaře 2013 v Brně ve slávistickém dresu svým plíživým pokusem z dálky zostudil zdejšího brankáře, nyní je však slovenský univerzál s tehdy překonaným Martinem Doležalem na jedné lodi. „A společně jsme se nad tím zasmáli,“ culí se Juhar.

Právě jeho si Zbrojovka vyhlédla, aby ji pomohl vyvést z temných vod na dně ligové tabulky.

„Má zkušenosti a může nám pomoct díky své variabilitě. Je použitelný na víc postech,“ oznamuje jeden z brněnských trenérů Richard Dostálek. „Trénuje u nás už tři týdny. Měli jsme ho prověřeného, proklepli jsme ho i zdravotně. V tréninkovém procesu vypadal dobře, přistoupil k tomu zodpovědně. Byla na něm vidět velká chuť zabojovat o smlouvu v Brně.“

Aby ne, na jaře toho devětadvacetiletý hráč v německém Zwickau příliš neodkopal. Do tamní třetí ligy naskočil jen dvakrát.

„Měl jsem smůlu, že jsem si na prvním tréninku porušil vazy v kotníku a vypadl jsem na několik týdnů. Pak jsem se zotavil, ale nedostal jsem se do herní praxe, protože mužstvu se dařilo a trenér sestavu moc neměnil. Ale normálně jsem trénoval a teď se cítím dobře,“ ujišťuje Juhar.

Ten má za sebou pestrý životopis. V Česku kopal za největší kluby Spartu a Slavii, v sešívaném týmu byl v těžkých časech jednou z hlavních opor. V lednu 2015 však za dramatických okolností musel pryč - Slavia jej obvinila z nedostatku respektu, protože se údajně vyjádřil, že už za ni nechce hrát.

„Nebyly to moje výroky, já jsem žádný takový rozhovor nedělal. Je to práce těch lidí, kteří tam tehdy pracovali,“ dušuje se Juhar. „Jsou dvě skupiny lidí. Někteří tomu stále věří a s těmi je těžké se bavit. Ale kdo je inteligentní a čte mezi řádky, ten to pochopil. Já jsem nikdy nic špatného o Slavii neřekl, stále jsem si jí vážil a měl jsem ji rád. Oni ale pošpinili moje jméno výroky, které nebyly moje.“

S takto pošramocenou pověstí si narychlo našel místo na Slovensku, následně zamířil do polské Termalice. „Liga se mi líbila, mělo to úroveň. Přišel jsem do týmu nováčka, který za půl roku vybudoval nádherný stadion. Mělo to tam hlavu a patu,“ pochvaluje si Juhar. „I v Německu jsem byl nadšený, jejich třetí liga je porovnatelná s první českou. Byl jsem tam spokojený, akorát mě mrzí, že jsem se zranil.“

Nyní dostal šanci si obnovit renomé v Česku. „Ale já si nemyslím, že musím něco znovu budovat, protože jsem si nic nepokazil. Moje svědomí je čisté,“ sděluje Juhar.

Složité situace Brna se neobává. „Není třeba panikařit, je teprve začátek sezony. Nelze to ani brát na lehkou váhu, ale přehnaný tlak nikomu nepomůže. Důležitá je hlavně hlava a jak se člověk cítí. Když se cítí super, podá dobrý výkon,“ věří muž, který před časem při ligovém Souboji plejerů vyhrál soutěž o nejtvrdší střelu. „Myslím, že ji mám pořád tvrdou. Snad mi to nebude lítat za stadion,“ směje se.

Slávista Martin Juhar dokáže vystřelit rychlostí 125 kilometrů za hodinu. Ukázal to na prvním ročníku Souboje plejerů.

Zda jej Zbrojovka nasadí už v neděli, kdy od 15 hodin nastoupí v Mladé Boleslavi, její kouč prozradit nechtěl. „Máme nachystaných několik variant sestavy,“ podotkl Dostálek, který řeší dilema s krajními beky. Lukáš Vraštil je v trestu, Jakuba Šurala na několik měsíců vyřadil přetržený vaz v koleni. „Máme dost hráčů, abychom si s tím poradili.“

Brňané doufají, že i na hřišti soupeře předvedou podobně odhodlaný výkon jako při výhře nad Spartou. „Ohledně motivace to nebude tak jednoduché jako proti Spartě, ale pracovali jsme na tom, aby si mužstvo věřilo a aby hráči sami chtěli,“ hlásí Dostálek.