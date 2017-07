Dukla hlásí posilu do obrany. Přichází zkušený stoper Jiránek

Jiránek je osmatřicetiletý obránce, který největší část kariéry strávil v Rusku. Hrál tam za Spartak Moskva, Terek Groznyj a Tomsk. Působil ale také v italské Reggině či v Anglii, s Birminghamem vyhrál Ligový pohár. V Česku hrál ligu za Bohemians, krátce za Liberec a v minulé sezoně v Příbrami, s níž sestoupil.



Přestupy Jak se mění kádry prvoligových týmů

„Teď přicházím do Dukly, což je klub s velkou historií. Myslím, že další poháry by jí slušely, byl bych rád, kdyby se nám to podařilo,“ řekl Jiránek.

Tým z Julisky skládá před novou sezonou novou obranu. Do maďarského Vasasu Budapešť odešel Jan Šimůnek, Lukáš Štetina pro změnu posílil Spartu.

„Martin je sice starší hráč, ale je připravený. Je to ostřílený stoper a myslíme, že do naší kabiny přinese zkušenost,“ vysvětluje Günter Bittengel, sportovní ředitel Dukly.

Jiránek je také bývalý reprezentant s 31 starty za první tým. Byl členem bronzovém kádru z Eura 2004.