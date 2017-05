Trenér Hašek po Slavii bavil novináře: Pojďte, otevřeme si tu okna

Ten skončil pro domácí porážkou 1:3, takže se jim nepovedlo vzdálit se sestupovým pozicím. Zatím pořád mají na patnáctý Hradec Králové náskok čtyř bodů, ale soupeř má zápas k dobru a může se už v neděli přiblížit.

„Když se vyhrává, nesmíte být na hrušce. A když se prohrává, teď cituju pana Hlinku, nesmíte se pos...“ říkal Hašek. „Určitě nikdo z našich soupeřů nezíská v neděli šest bodů, máme to ve svých rukou. Je to sport a budeme bojovat.“

Trenér Bohemians naplnil své pozápasové hodnocení několika dalšími zajímavými hláškami. O čem ještě mluvil?

O úrovni utkání:

„Parádní zápas. Náš výkon byl na hranici možností, ale nevyvarovali jsme se chyb, proto jsme o vítězství nemohli reálně uvažovat ani na okamžik. Ale za stavu 1:1 situace byla příznivá. Zvládli jsme se štěstím poločas, ale cítili jsme, že Slavia je nebezpečná. Na bránění jsou někteří její hráči nechutní.“

O začátku druhé půle:

„Kdy padl gól na 2:1? V 50. minutě? Aha, tak těch pět minut jsem se cítil bezpečně. Mohli jsme to držet déle, pak by se tam Slavia musela tlačit za každou cenu a pro nás by se to otevřelo dopředu. Ale po té brance jsme neměli patrony, abychom s tím mohli něco dělat, vzhledem k tomu, jaké hráče jsme měli na lavičce.“

O poločasovém střídání Markoviče, který předtím proměnil penaltu:

„Nebylo to snadné rozhodování, ale potřebovali jsme hrát na tři stopery, abychom uskákali útočící hráče Slavie. Míra moc míčů neudržel, navíc si udělal svalové zranění, při penaltě ho píchlo ve svalu. Všiml jsem si, že přikulhává, o to pak bylo rozhodování snazší.“

O tom, proč Markovič jako faulovaný šel kopat penaltu:

„Nebudu hrát divadlo, nikdy jsem to nedělal. Byli určení hráči na penaltu a Markovič mezi nimi nebyl. Ale chňapl balon a vzal to, i když Berger chtěl kopat taky. Znal jsem takovou situaci zatím jen z televize ze zápasů v Jižní Americe. Ale mám do toho na vzdálenost přes 50 metrů vstupovat? Rozhodl jsem se, že ne. Vzal míč, věřil si, dal to, takže v pořádku. Ale něco si k tomu určitě řekneme. Když máme zadání, je třeba ho dodržovat. Aby si každý na hřišti nedělal, co chce.“

O hráčích, kteří chyběli:

„Hráli jsme s těmi, které jsme měli k dispozici. Nemohl hrát Kuchta, který hostuje ze Slavie, Kabajev čeká na vízum, ten proces může někdy trvat až sto dní. Je v Rusku, vyřizuje to, ale v pondělí i úterý tam mají státní svátek. Věřím, že ve čtvrtek přiletí a bude ve stavu, aby v neděli byl schopný hrát. Říkal, že tam trénuje s nějakou kamándou. Ale jak na tom bude, to uvidím až na vlastní oči. Navíc nám ještě onemocněl po dopoledním tréninku Havel, bylo mu špatně. Máme na ten post Vrzala, ale chybí mu praxe a není optimální zdravotně. Takže jsme dali na levého beka Martina Haška, zvládl to, ale zase chyběl v záloze. Šmíd se vykartoval.“