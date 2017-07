Varnsdorf začne bez Fenina. Útočník ještě není připravený

„Chceme, aby se hráči zviditelnili a odešli do ligy. Když to takhle bude fungovat, budeme spokojení, že pro ně něco děláme. Každý z mladých by měl díky tomu mít chuť jít do Varnsdorfu hrát,“ přeje si šéf klubu Vlastimil Gabriel.

Po jaru se čtyři hráči do 1. ligy dostali, další tři se přemístili v rámci druholigové soutěže. „Knejzlík je v Liberci, Daníček v Jihlavě, Novotný v Teplicích, Lischka šel z Jablonce do Karviné,“ vyjmenoval Gabriel posuny mezi elitu. A o patro níž? Fotr se přesunul do Vlašimi, Richter do Ústí, Končal do Sokolova.

„Pro nás je to teoreticky oslabení, ale taky vizitka, že jsme pro kluky něco udělali. Teď jsou tady na startu další,“ myslel předseda představenstva Kocourka ze Slavie, Šulce, Baraca a Chlumeckého z Liberce a boleslavského Krále. I dva dorostence, byť Luňák musel na operaci.

„Všichni mají šanci promluvit do základní sestavy, čtyři z nich v neděli nastoupí stoprocentně,“ míní Gabriel. Varnsdorf uvítá Třinec, premiéra vypukne v pět odpoledne. Rameno bolí Skota Cennerazza, bývalý kapitán Filip do týdne začne s klasickou přípravou.

Trenér Zdeno Frťala napsal nejúspěšnější kapitoly varnsdorfské kopané v historii, i teď by rád diváky bavil. „Chceme hrát kombinační rychlý fotbal. Ale já mu do toho nebudu kecat, ještě řekne, že ho do něčeho nutím,“ rozesmál se Gabriel, duše skromného klubu. „Ambice jsou klasicky střed tabulky.“

S Feninem restartujícím kariéru zatím Varnsdorf kontrakt nepodepsal. S týmem trénuje. „Připravený by měl být, co vím od trenérů a od něj, v půli srpna. Až budeme přesvědčení, že to bude přínos pro nás i pro něj, smlouvu mu dáme.“

Rozhodně však Varnsdorf nezruinuje. „Může mít požadavky, jaké chce, může mi říct, že chce 200 tisíc nebo milion, ale u nás je filozofie jiná. Ekonomicky si nemůžeme vyskakovat do nebe. Rozpočet i s mládeží je 16 milionů korun, navíc nám výrazně chybí dva miliony, které jsme měli dostat od svazu a ministerstva školství.“