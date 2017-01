Nehrál jsem a to mě nenaplňuje. Jordan se rozešel se Zlínem už podruhé

„Ve Zlíně jsem moc nehrál a to mě nenaplňuje,“ uvedl důvody Jordan. O rozvázání kontraktu, který měl vypršet na konci června, požádal sám. Poprvé na podzim, podruhé v lednu, klub tentokrát souhlasil.

„Je mi to líto, ale je mi dvacet šest roků a chci hrát,“ přeje si rodák ze Zadaru; situaci kolem něho údajně sonduje Sigma Olomouc.

Za rok a půl zasáhl ve Zlíně do 26 zápasů, ale jen pětkrát v základní sestavě. Dohromady tak strávil na trávníku pouhých 619 minut, za které ale stihl nadstandardních pět branek. Gólem přispěl také k pohárovému vyřazení Sparty.

„Potenciál v něm je, ale v první řadě musí být zdravý,“ upozornil trenér Bohumil Páník na klíčový problém chorvatského rychlíka.

Předchozí sezonu mu poničily vleklé potíže s tříslem, v pořádku nebyl ani během letní a zimní přípravy.

„U Marka to bylo tak, že se vrátil, spadl, vrátil, spadl... Když hrál od začátku, tak první utkání bylo dobré, druhé horší a třetí špatné. Ve výkonnosti hodně lítal,“ shrnul Páník, který tak Jordana cíleně využíval v závěrech jako žolíka.

„Dokázal vnést chaos do řad soupeře. Jeho nepředvídatelné chování ho ale brzdilo v pochopení se s týmem.“ Zatímco poprvé odešel Jordan ze Zlína, aniž o tom předem vedení klubu informoval a až později přiznal, že to bylo kvůli neshodám s tehdejším trenérem Martinem Pulpitem, letošní rozchod byl klidný a po vzájemné dohodě.

„Návratu do Zlína nelituji. Všechno bylo v pořádku až na to, že jsem cítil, že jsem nevyužitý,“ zopakoval Jordan, než v úterý odcestoval do Chorvatska.

Jestli bude Zlín hledat náhradu, není momentálně jasné.

„Pokud by někdo zraněný vypadl nebo se naskytla možnost získat podobného rychlostního hráče, tak bychom možná po něm sáhli,“ nastínil Páník.