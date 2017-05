Kandidaturu na předsedkyni FAČR zvažuju, řekla šéfka odborů Haindlová

Předseda FAČR Miroslav Pelta je obviněný a soud na něj uvalil vazbu. Co na události posledních dnů říkáte?

Jsem právník a věřím, že žijeme v právním státě - ještě není pravomocně rozhodnuto. Ráda bych zdůraznila, že si vážím práce orgánů činných v trestním řízení, protože není jednoduché proniknout do takového prostředí, jaké je ve fotbale. Na druhou stranu jsem byla překvapená, že je tak dlouho udržitelné, co se v českém fotbale dělo. V jiné zemi s jinou kulturou by klec spadla dřív. Uvidíme, jak to všechno dopadne.

„Osobně by se mi tam líbili tři lidi: Markéta Haindlová, Petr Fousek a Marek Jankulovski, ale toho jsme neoslovili. Pokud seženeme podporu, asi bychom vyšli do voleb s Markétou Haindlovou.“

Lukáš Říha, sdružení Čistý fotbal

Už 2. června má proběhnout volební valná hromada a sdružení Čistý fotbal navrhuje, abyste kandidovala na funkci předsedkyně. Zvažujete to?

Záleží na vývoji situace. To, že byla uvalena vazba na pana předsedu Peltu, neznamená, že to bude mít výraznější zásah na celý český fotbal. Byť je to samozřejmě významná událost. Na druhou stranu je systém tak propracovaný, že by to vyžadovalo, aby se změnilo daleko víc lidí. Rozhodnu se v následujících dnech.

Ale připouštíte to.

Ano, uvažuju o tom. Tohle může být počáteční impuls, na druhou stranu ty poslední události neznamenají, že je vyhráno.

Profil Markéta Haindlová Předsedkyně České asociace fotbalových hráčů, tedy fotbalových odborů

V roce 2013 chtěla kandidovat na pozici předsedkyně Fotbalové asociace ČR, ale přihlášku nakonec nepodala.

V letech 2010 až 2013 působila jako předsedkyně Odvolací a revizní komise FAČR.

Právnička, odbornice na sportovní právo. Na konci května oslaví 33. narozeniny.

Co by se muselo stát, abyste do voleb šla?

Z českého prostředí by muselo odejít daleko víc lidí. A ti neodejdou dobrovolně.

Uzávěrka přihlášek je už příští pátek. To je málo času, vy byste navíc musela získat podporu od krajů, okresů nebo klubů. Dá se to stihnout?

Ty podmínky se stihnout dají. Teď záleží na mnoha okolnostech. Třeba na tom, jak se k tomu v pondělí postaví výkonný výbor. Jestli vůbec volební valná hromada bude a jestli proběhne v termínu. Taky je podstatná reakce FIFA a UEFA, které jsou významným přispěvatelem do rozpočtu asociace. Už v minulosti bylo některým členským asociacím pozastaveno členství.

Vy jste chtěla kandidovat už v roce 2013, ale nakonec vám chyběla podpora jednoho klubu. Máte teď větší šanci?

Větší šanci bych z hlediska podpory pro kandidaturu asi měla. Já požadovaných deset nominací měla už tehdy, protože mě podporovala i Viktoria Plzeň, ale po dohodě s majitelem klubu jsem ji nepoužila. Na poslední chvíli se rozhodl, že nechce, abych tu nominaci použila.

Čekáte, že Miroslav Pelta bude znovu kandidovat navzdory obvinění?

To už by bylo přes čáru a za hranicí. Vzhledem k dotacím od ministerstva školství by to nebylo únosné pro celou řadu lidí. Domnívám se, že jeho kandidatura teď vůbec není téma.