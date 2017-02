Jak velká je šance na postup? Musíme být realisté, ví sparťan Holek

„Samozřejmě není pro nás nic příjemného, když sem cestují s náskokem 4:0. Ale chceme to odehrát se ctí a uhrát co nejlepší výsledek,“ slibuje sparťanský stoper. „Budeme se snažit to fanouškům vykompenzovat a udělat všechno, co je v našich silách.“



Jak moc reálná je ještě z vašeho pohledu šance na postup?

Musíme se na to dívat realisticky. Rostov ukázal doma velkou kvalitu... Ale samozřejmě ještě nic nevzdáváme, budeme bojovat a snažit se o co nejlepší výsledek. Budeme chtít vyhrát.

Jaký dojem na vás udělal Rostov v prvním zápase? A co změnit, abyste tentokrát zápas zvládli lépe?

Rostov ukázal, že je velice dobře fyzicky připravený. Měl typologicky vhodné hráče pro svůj systém, hrál jednoduše, vpředu vytvořil velký tlak a záložníci sbírali odražené míče. Musíme se jim vyrovnat v agresivitě.

Jak jste vůbec z lavičky úvodní zápas prožíval?

Příjemné to nebylo, zvlášť, když jsme dostali gól hned na začátku... Rostov nepolevoval, my jsme se trápili, šance jsme skoro neměli. Nebudu se bavit o vyloučení, ale hráli jsme hodinu v deseti a o to to bylo složitější.

V odvetě nemůžete počítat s Bořkem Dočkalem, který pravděpodobně odejde do Číny. Jak velká ztráta by to pro Spartu byla?

Samozřejmě nám chybět bude. Odešla kvalita dopředu, co k tomu dodat.

Říkáte „odešla“. Berete to v kabině tak, že už je jeho odchod hotovou věcí?

Já to vnímám tak, že Bořek dostal svolení jednat a odletěl. Teď záleží na tom, jestli se tam na všem dohodne. Beru to tak, že to ještě úplně definitivní není, rozhodnutí je na Bořkovi.