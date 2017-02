Bez Dočkala musíme změnit styl hry, tuší Holek po remíze s Rostovem

Věřili jste vůbec před odvetou v zázrak?

Já už jsem na tiskové konferenci před zápasem říkal, že jsme realisté, že víme, jak moc složité to bude.

A bylo.

Celkově to byl podobný zápas jako v Rostově. Oni hráli úplně stejně, my jsme chtěli hrát víc týmově. Škoda toho prvního gólu, oni tu svou jedinou šanci vyřešili výborně.

VEN! Turecký sudí Göcek (vlevo) v pohárovém utkání Sparty s Rostovem vyloučil obránce Costu (druhý zleva).

Zraněný Pulkrab „Podle toho, co říkal doktor, tak už je snad v pohodě. Měl roztrhnuté obočí,“ odpověděl Holek.

Ale ve druhém poločase jste soupeře přece jen zatlačili.

Chtěli jsme hru maximálně zjednodušit, takže jsme se pokoušeli o dlouhé balony, zkusili jsme vytvářet tlak na jejich obránce. Vyústil z toho ten gól, takže máme alespoň remízu.

Jak vám chyběl Bořek Dočkal, který má namířeno do Číny?

Bořek byl základním stavebním kamenem naší hry, dokázal podržet balon, dát tomu myšlenku dopředu. Ale my se k němu nesmíme upínat, možná bez něj budeme muset trochu změnit styl hry, ovšem především musíme bojovat. Jsme Sparta, každý nás chce porazit, co není nic nového. Čeká nás těžké jaro.

Druhý poločas odehráli společně uprostřed zálohy dvacetiletý Sáček a devatenáctiletý Havelka. Jak se vám líbili?

Havelka je s námi celou přípravu, ukazuje kvalitu, je to opravdu šikovný hráč. Proto dostal prostor. Sáček už ukázal proti Bohemce, že je velice dobrý, hodnotím je pozitivně.

Až do konce sezony vás čekají jen ligové zápasy. Bude to pro Spartu v honbě za ligovým titulem výhoda?

Může být, ale myslím, že zápasy v Evropské lize jsme získali spoustu zkušeností. Teď zase budeme mít dlouhé týdny, víc času na dobrý trénink a přípravu. Snad nám to pomůže.