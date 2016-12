Balotelliho divočina: skopl soupeře, dostal červenou a plácl do kamery

Nice na hřišti Bordeaux, za které odehrál celých devadesát minut i český záložník Jaroslav Plašil, uhrálo remízu 0:0 a dál se drží v čele tabulky francouzské ligy, i když už se jeho náskok před druhým Monakem ztenčil na dva body.

Nějakou dobu se ale bude muset obejít bez Balotelliho, který dostal už druhou červenou kartu v sezoně.

Běžel už nastavený čas, když italský bouřlivák neudržel nervy. Na vlastní polovině vletěl do souboje s obráncem Igorem Lewczukem, který si přehnaně důrazně dělal prostor loktem. To zřejmě Balotelliho vytočilo, takže soupeře silně nakopl do lýtka ve chvíli, kdy byl míč úplně jinde.

Balotelliho vyloučení v čase 3:00

Zatímco se Lewczuk svíjel na trávníku, rozhodčí Leasge neváhal a vytáhl z kapsičky červenou kartu. Balotelli příliš neprotestoval, jen se otočil a ironicky se ušklíbl. Pak přidal na kameru spršku nadávek.



Ale předvedl také jedno chvályhodné gesto: než vešel do tunelu, sundal si dres a věnoval ho fanouškům na ochozu, se kterými si také plácl. Jenže hned potom přišel další zkrat - strčil do televizní kamery, podobně jako kdysi sparťanský stoper Tomáš Řepka v zápase proti Teplicím.

Znovu ukázal, že je zkrátka svůj. V Nice, kam přišel v létě zdarma z Liverpoolu, se probral, znovu se dostal do skvělé formy a zatím nastřílel v devíti ligových zápasech osm gólů. Ale dvě červené karty během půl sezony mu vysvědčení, na kterém by jinak svítily samé jedničky, kazí.

V Bordeaux jeho tým dohrával v devíti, protože chvilku po Balotellim se nechal vyloučit také záložník Belhanda. Oba zřejmě dostanou trest na víc než jedno utkání, což se Nice v boji o titul vůbec nehodí.