Suchý burcuje: Víme, že ztráta by byla smrtící, musíme hrát chytře

„Na začátku kvalifikace jsme ztratili nějaké body, které jsme ztratit neměli, a od té doby bojujeme o šanci uhrát druhé místo. Víme, že pokud chceme být druzí, musíme tady prostě vyhrát. Teď jsme ve chvíli, kdy víme, že další ztráta už by byla smrtící,“ řekl na tiskové konferenci v Belfastu Suchý.

„Na jednu stranu můžeme být více nabuzení, na druhou nás to může i svazovat. Chceme do toho zítra dát úplně vše, co v nás je, a věřím, že tady můžeme uspět,“ doplnil devětadvacetiletý stoper.

Nepředpokládá, že by český celek od začátku riskoval a bezhlavě útočil. „Máme 90 minut na to, abychom vyhráli. Musíme být chytří. Samozřejmě víme, že rychlá změna skóre může být nakonec rozhodující, takže musíme být opatrní také v defenzivě,“ prohlásil Suchý.

V úvodním vzájemném duelu před rokem český celek navzdory trvalé převaze doma jen remizoval 0:0. „Byl to první zápas kvalifikace. Více jsme drželi míč, ale Irsko bylo velmi dobré v defenzivě. Nebyl to dobrý výsledek, ztratili jsme dva body a zítra je chceme získat zpět,“ řekl kapitán Basileje.

Severní Irsko má v poslední době velmi dobrou bilanci. Ostrované čtyři roky neprohráli doma soutěžní zápas a v šesti ze sedmi duelů této kvalifikace udrželi čisté konto.

„Tohle nás neděsí. Samozřejmě víme, že doma jsou nesmírně silní. Jejich veliká síla je ve vzdušných soubojích, ve standardkách, dlouhých autech. Ukázali samozřejmě, že se dokážou prosadit ze hry, ale vlastní jsou jim hlavně soubojové věci ve vápně. Jsme odhodláni se tam s tím porvat a určitě se chceme prezentovat kombinační hrou,“ dodal Suchý.