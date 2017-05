Plašil v Hradci zažil třetí sestup: Pokaždé to je hrozné

„Stát se to ve fotbale může, ale třikrát po sobě, to je opravdu dost,“ odtušil zkušený obránce poté, co se s nejvyšší soutěží rozloučil výhrou nad Bohemians 1905.

Jak se s tím dá vyrovnat? Skoro se chce říct, že jste v tomto směru dost zkušený.

Vyrovnat se s tím, to snad ani nejde, je to vždycky obrovské zklamání. Já byl u tří sestupů a pokaždé to bylo hrozné. K tomu nejde snad ani nic říct.

Dají se ty tři sestupy porovnat?

To je těžké, letos jsme z těch tří měli k záchraně asi nejblíž. A dlouho jsme hráli i dobrý fotbal.

Co o vašem pádu tentokrát podle vás rozhodlo?

Že jsme selhali v rozhodujících zápasech a že se nám nedařilo doma, v tom byl zakopaný pes. Tedy s výjimkou dvou posledních utkání.

To úplně poslední jste vyhráli, jaké bylo?

Smutné loučení, před kterým se zdálo, že o nic nejde. Pro nás ale bylo minimálně na rok poslední prvoligové, chtěli jsme vyhrát.

Co motivace? Trenér Havlíček mluvil o tom, že nechce skončit poslední...

To nechtěl nikdo. Problém s motivací nebyl, myslím si, že každý měl i tu svoji, a je dobře, že jsme vyhráli.

Potřetí se s Hradcem sunete do 2. ligy, budete ji hrát?

Smlouvu mám ještě na další sezonu a jsem Hradečák, tak bych chtěl zůstat. Tohle ale není otázka jenom na mě.