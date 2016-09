Matějovský: Sparta řekla, že už mě může postrádat. Pak nebylo co řešit

„Vždycky jsem si maloval, že se tu objevím znovu,“ prozradil na čtvrteční tiskové konferenci, kde klub oznámil, že ho ze Sparty získal na roční hostování. „Věřím, že můžu navázat na předešlou éru. Měli jsme úspěchy, hráli jsme skupinu Evropské ligy, doufám že by se to mohlo opakovat.“



V době, o které mluví, byl Matějovský symbolem Boleslavi, jejím nejdůležitějším hráčem. Dostal se do reprezentace, pak přišla nabídka z anglického Readingu, kde odehrál rok a půl. Nakonec se vrátil do Česka, ale ne do Boleslavi - vybral si Spartu. Pro ni byl dlouho důležitý, i když v posledních letech už mu trenéři naznačovali, že jeho role nebude tak výrazná.

„Ve Spartě jsem působil šest let a poslední tři roky mi bylo stále sdělováno, že už moc hrát nebudu,“ přiznal Matějovský. „Bylo to už za pana Lavičky. Pan Ščasný už mi to také opakoval, přesto jsem zápasy odehrál.“

Přestupové dění posledních dnů ale jeho situaci definitivně rozseklo. Po příchodu Tomáše Rosického Sparta usoudila, že už se bez Matějovského obejde.

„Přišly velké posily. Tomáš Rosický, to je pro mě největší hráč v Čechách. Sparta řekla, že mě může postrádat a nebylo co řešit. Vzpomínky budu mít jednoznačně pozitivní, ale začíná další část kariéry a odvedu to nejlepší tady,“ slíbil Matějovský. „V české lize bych nemohl působit jinde než v Boleslavi. A pokoušet štěstí v cizině, to už vážně ne.“



Návrat do Boleslavi byl logický i z toho pohledu, že s majitelem klubu Josefem Dufkem pojí Matějovského dlouhodobé pouto.

„Boleslav byla v tuhle chvíli jediná volba. Stále tu bydlím, dvakrát třikrát do roka jsme se s panem Dufkem sešli u kávy a probírali jsme fotbal,“ líčil Matějovský. „Když jsme se dostali k možnosti, že se vrátím, tak to bylo o to jednodušší, že se známe. Máme klasický vztah hráč - funkcionář, i když se asi vídáme častěji než bývá obvyklé.“



Po návratu od něj fanoušci budou jistě hodně očekávat. Na tlak je ale zkušený záložník už dobře zvyklý ze Sparty, kde se s ním setkával každodenně.

„S tím počítám. Lidé tu na mě většinou reagovali pozitivně, i když jsem přijel jako soupeř. Ale našli se i tací, kteří pořvávali. Každopádně na všechny situace budu nachystaný,“ věří. A doufá, že klub bude hrát v tabulce vysoko: „Ambice by měly být ty nejvyšší. Boleslav patří dlouhodobě do špičky, obsazuje horní příčky a má úspěchy v poháru. Věřím, že se může pomýšlet hodně vysoko.“



Aby k tomu sám přispěl, potřebuje být nejdřív zdravý. Zatím se zotavuje po drobném artroskopickém zákroku v koleni. „V tuhle chvíli nevím, kdy budu připravený,“ pokrčil rameny. „Ale doufám, že můj zdravotní stav se bude odvíjet každým dnem k lepšímu. Věřím tomu.“