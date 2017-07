Irové měli svou kvalitu, hájil soupeře Matějovský

„Svou kvalitu soupeř určitě měl, to bych nijak nesnižoval,“ hodnotil poraženého protivníka boleslavský kapitán Marek Matějovský.

Vyhráli jste oba vzájemné zápasy, to svědčí o vaší převaze.

Já byl přesvědčený, že to zvládneme a postoupíme. Zápasem u nich jsme si otestovali, že na ně máme, kvalita byla na naší straně. A jsem rád, že se to ukázalo i na hřišti, protože ne vždy tomu tak je.

V prvním poločase domácího utkání předváděla Boleslav parádní akce. Optimální výkon?

Díky předchozí výhře na stadionu soupeře jsme mohli být docela v klidu, to nám hodně pomohlo. A když dáte brzy gól, tak vás to ještě více uklidní a kombinace se daří. Po těch dvou gólech sice ještě nebylo po zápase, ale pro ně už to bylo hodně složité.

Vám osobně se některé pasáže obou zápasů nesmírně podařily. Přitom na jaře z vás byl spíš náhradník...

Zatím jsem tu šanci dostal, tak věřím, že budu týmu nápomocný. Když to bude fungovat takhle dál, tak budu spokojený. Už jen to, že jsem odehrál oba zápasy, tak musím vnímat důvěru trenéra. Řekl mi, že se každý o své místo musí poprat.