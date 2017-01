Ostravský záložník Hlinka: Už jsme se těšili, až zase budeme hrát

„Jsme rádi, že konečně hrajeme,“ prohlásil ostravský záložník Marek Hlinka. „Měli jsme náročné kondiční soustředění, takže jsme se už všichni těšili na první utkání.“

Po sobotním duelu Hlinka uvedl, že terén byl hodně náročný. „Ta tráva je tvrdá, nedalo se ještě až tak moc kombinovat, ale ukázali jsme svou sílu. Po náročném soustředění jsme se semkli a odehráli dobrý zápas.“

Marek Hlinka nastoupil poprvé uprostřed zálohy s Robertem Hrubým, který se do Baníku vrátil po sedmi měsících. Ten by mu měl pomoci vyplnit mezeru mezi zálohou a útokem. „S tou jsme měli problém. Neměli jsme odražené balony, protože mezi Hlinkou a útokem byl čtyřicetimetrový prostor, to jsem se mohl uřvat,“ řekl ostravský trenér Vlastimil Petržela.

„Hrubas má svou kvalitu, což hned ukázal,“ vítá Hlinka posilu. „Neztratí ani jeden balon, je silný na míči, pomáhá dozadu. Náš mančaft byl vhodně doplněný. Máme sílu, abychom na jaře dokázali postoupit.“ Hlinka připustil, že na podzim to v souhře mezi zálohou a útokem bylo těžší. „Někdy ty díry byly, jindy jsme se semkli a makali jeden za druhého, takže nechci říkat, jestli tam nějaké mezery byly, nebo ne, ale tím, že přišel Robo, se kvalita určitě zvýšila.“

Dá se už teď říct, jaký Baník na jaře bude? „Věřím, že ještě lepší. A že konečně začneme vyhrávat i venku,“ usmál se Marek Hlinka.

A také by tým měl střílet více gólů. „Ano, to byl náš největší problém. Konkurence dopředu se hodně zvýšila. Přišel Saša Jakubov, i když je teď bohužel zraněný, ale čím větší bude konkurence, tím lepší to bude pro všechny, tak se dokážeme posouvat dopředu. Jen doufejme, že tu kvalitu ukážeme v mistrovských zápasech.“