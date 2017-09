VIDEO: Rashford, král debutů. Při premiérách dal gól Čechovi i Vaclíkovi

Talentovaný mladík má během premiér v různých soutěžích čich na góly. Do duelu s Basilejí naskočil jako náhradník a po sedmi minutách se trefil. Správce twitterového účtu fotbalového oddělení Fox Sports trefně vyjmenoval životní jistoty: „Smrt, daně a Rashford skórující při debutu.“

Rashford se totiž prosadil v prvním utkání za áčko United, minulý rok v únoru dvěma góly v Evropské lize sestřelil Midtjylland. O pár dní později nastoupil na hrotu útoku i v Premier League, dvakrát překonal Petra Čecha v bráně Arsenalu a Manchester zvítězil 3:2.

Když poprvé nastoupil v Ligovém poháru... Ano, správně, dal gól. Pro úplnost dodejme ještě premiéry za anglickou reprezentaci: prosadil se v úvodním startu za seniorský národní tým v přátelském utkání s Austrálií a poté i za výběr do jedenadvaceti let, to vstřelil dokonce hattrick Norsku.

„Má před sebou obrovskou budoucnost,“ myslí si Steven Gerrard, legenda a dlouholetý kapitán Liverpoolu. „Je skvělé, že je to Angličan. Ne tak skvělé, že je hráčem Manchesteru United,“ rýpl si do rivala Gerrard ve studiu televize BT Sport.

Manchester se do Ligy mistrů vrátil po roční odmlce a s Basilejí si v prvním zápase skupiny A poradil hladce. Nejprve se trefil Marouane Fellaini, druhý zásah přidal také hlavou Romelu Lukaku. Třetí v 84. minutě zmiňovaný Rashford.

Jediným negativem je pro United zranění Paula Pogby, který po osmnácti minutách musel střídat. „Ještě jsem nemluvil s lékařským týmem, ale ze zkušenosti vím, že takové zranění vás vyřadí ze hry na několik týdnů,“ uvedl pro klubový web trenér José Mourinho.