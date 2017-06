Exministr Chládek končí v roli manažera fotbalových reprezentací

„Před několika týdny jsme byli panem Chládkem informováni, že takové nabídky opravdu zvažuje. Vzhledem k současné složité finanční situaci FAČR jsme se vzájemně dohodli na ukončení spolupráce, a to k létu tohoto roku, a rozhodli jsme se dále tuto pozici zatím neobsazovat,“ řekl pro web FAČR generální sekretář Rudolf Řepka.

Chládek byl předchůdcem končící ministryně školství Kateřiny Valachové. Ta se rozhodla opustit vládu kvůli kauze dotací pro sport, kterou se zabývá policie a v níž je vyšetřována FAČR i její předseda Miroslav Pelta. Ve vazbě je i bývalá náměstkyně ministerstva Simona Kratochvílová.

„Rád bych panu Chládkovi poděkoval za mnoho dobré práce, kterou pro FAČR odvedl. Velmi se mimo jiné zasloužil o otevření a zprovoznění osmi Regionálních akademií FAČR,“ uvedl Řepka.

Devětačtyřicetiletý Chládek v minulosti působil jako fotbalový rozhodčí. Od roku 2004 byl členem ČSSD, v letech 2008 až 2014 senátorem a náměstkem hejtmana Středočeského kraje.

Od ledna 2014 vykonával funkci ministra školství, mládeže a tělovýchovy, než byl předloni v červnu odvolán kvůli údajnému hrubému chování k podřízeným. Během působení na ministerstvu výrazně podporoval fotbal a celý sport.

„Jsem velmi rád, že jsem pro asociaci mohl pracovat a pomoci tak rozvoji našeho fotbalu. Přeji mu do budoucna jen to nejlepší. Vážím si nabídky FAČR na další spolupráci v externí formě, které se do budoucna nebráním. Ale nyní upřednostňuji nabídku z mezinárodní soukromé sféry,“ uvedl Chládek.