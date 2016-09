Nejistý debut Hartova nástupce Brava. Měl dostat červenou, řekl Mourinho

Fotbalisté Manchesteru City hráli první zápas po odchodu brankáře Joea Harta, který od konce srpna hostuje v italském Turíně. Nehodil se do stylu nového trenéra Guardioly, který po gólmanech vyžaduje perfektní kopací techniku a zapojení do rozehrávky.

Právě proto si přivedl Claudia Brava, jedničku Barcelony, kterému dal důvěru v očekávaném derby na hřišti United. A že se děly věci...

„Díky Claudiovi jsme hráli v prvním poločase dobře. Mám rád brankáře, kteří se nebojí hrát s míčem,“ chválil svou nejnovější posilu trenér Pep Guardiola. Líbit se mu ale nemohlo posledních pět minut prvního dějství, které jinak hosté odehráli perfektně.

Když v dvaačtyřicáté minutě United poprvé vystřelili na bránu, hned z toho byl gól. Brankář Bravo neudržel centrovaný míč a upustil jej přímo před Ibrahimovicem, který nezaváhal. Gólová situace chilského brankáře evidentně rozhodila, o pět minut později totiž předvedl další kiks, byť ho tenkrát zachránil na brankové čáře stoper Stones.

SOUBOJ TRENÉRŮ. José Mourinho a Pep Guardiola a jejich emotivní koučink u laviček.

„I po tom, co se stalo na konci poločasu, zůstal klidný a po přestávce pokračoval ve své hře. Je to silná osobnost,“ líbilo se Guardiolovi. „Když přihráváte dozadu, může to být riskantní, ale zato můžete kontrolovat hru,“ doplnil.

Ze hry soupeřova gólmana naopak nebyl nadšený domácí trenér Mourinho, rozzlobila ho sporná situace ze sedmapadesáté minuty.



„Podle mě to byl faul a měla přijít červená karta pro brankáře,“ čílil se, když si Bravo v pokutovém území předkopl míč daleko od nohy a poté chybu napravil tvrdým skluzem proti Rooneymu. Oba hráči šli do souboje podobně, kolíky napřed, kapitán United následně potřeboval ošetřit.

Zajímavosti a fakta Manchesterské derby Fotbalisté City vyhráli jubilejní padesátý zápas nad svým městským rivalem

nad svým městským rivalem Pep Guardiola je teprve čtvrtým trenérem, který v anglické lize vyhrál první čtyři zápasy. Před ním se to povedlo Mourinhovi, Hiddinkovi a Ancelottimu

je teprve čtvrtým trenérem, který v anglické lize vyhrál první čtyři zápasy. Před ním se to povedlo Mourinhovi, Hiddinkovi a Ancelottimu Desátým hráčem, který v Premier League debutoval v manchesterském derby, je Leroy Sané. Devátým se dnes stal Claudio Bravo.

„Kdyby tohle udělal jeden z mých hráčů - Rooney nebo Fellaini - na polovině hřiště, je to červená karta a přímý kop,“ myslel si Mourinho, který v soutěžním utkání jako trenér United poprvé nevyhrál.

„Bohužel v pokutovém je těžší něco podobného odpískat a rozhodčí to odpískat nechtěl,“ osočil Mourinho zkušeného Marka Clatteburga, který měl žhavé derby na starost. „Udělal celkem dvě velké chyby. Penaltu měl pískat i za ruku Otamendiho. S oběma rozhodnutími jsme nespokojení,“ vysvětlil.

Nespokojení však domácí museli být hlavně s prvním poločasem, ve kterém byl rival z modré části města jasně aktivnější. „Bohužel někteří hráči, čtyři nebo pět z nich, nehráli tak, jak jsme očekávali. Lehce jsme ztráceli míče. Kdybych neměl omezená střídání, udělal bych změny po dvaceti minutách,“ ujistil Mourinho. „První poločas nám prostě nevyšel a soupeři jsme tím dali výhodu,“ litoval.

Hráči mu tak tentokrát nepomohli a Mourinho se proto dál musí dívat na mizernou bilanci, kterou v soubojích s Guardiolou má. V sedmnácti zápasech ho porazil jen třikrát.