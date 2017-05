Hlavně udržet výkonnost, přeje si Šádek. S Vrbou už je znovu kamarád

Trenér Vrba podepsal ve čtvrtek Plzni smlouvu na tři roky, k týmu se vrátí před novou sezonou. Sám přitom preferoval pokračování v zahraničí. „Věděli jsme o tom a respektovali jsme to, na rozhodnutí jsme čekali do konce dubna. A teď už jsme zase kamarádi,“ smál se Šádek na tiskové konferenci ve Štruncových sadech.



Slova majitele „Jsem moc rád, že se nám povedlo domluvit na tříletém kontraktu. Těším se na další spolupráci, i když samozřejmě všichni víme, že nás čeká především těžká práce.“ Tomáš Paclík

Kdy vás napadlo dostat Vrbu zpátky do Plzně?

Začal jsem nad tím přemýšlet asi týden po tom, co odešel... Ne, reálně jsme se začali bavit až po skončení trenéra Romana Pivarníka. Samozřejmě, že po Pavlově konci v Rusku mě to napadlo, ale dokud tu byl kouč Pivarník, žádné konkrétní rozhovory jsme nevedli.

Bál jste se, aby vám ho nevyfoukla Sparta?

Já většinou strach nemívám, ale musím přiznat, že jsem se uklidnil až teď, když to podepsal. Jednání byla samozřejmě složitá a věděli jsme, že Pavel jednal seriozně i se Spartou, naším konkurentem. Ale nakonec to bylo právě trenérovo rozhodnutí a nešlo o žádnou přetahovanou, nic podobného.

Kam může Vrba fotbalovou Plzeň posunout?

Jedna věc je, kam ji může posunout, ale musíme si přiznat, že nesmírně těžké je stávající výkonnost pouze udržet. Před trenérem Vrbou jsou nové výzvy, nové věci a dosahovat ještě vyšších výkonů půjde stěží. Pro nás je zásadní, aby klub dál fungoval na stávající úrovni.

Vedením týmu jsou až do konce sezony pověření trenéři Zdeněk Bečka a Pavel Horváth. Co s nimi bude příští rok?

S oběma se ve Viktorce určitě počítá, i když nedokážu říct v jaké pozici, protože to je věcí hlavního trenéra. Jeho prvním asistentem stoprocentně bude Dušan Fitzel, ale zodpovědnost za tým mají samozřejmě až od příští sezony. Do konce té stávající vedou tým trenéři Bečka a Horváth, na tom se nic nemění.

Nová smlouva trenéra Vrby platí tři roky. Je v ní i nějaká výstupní klauzule?

K tomu se vyjadřovat nebudu. Kdybych vám řekl, že tam nějaká klauzule je, tak budu každý půlrok poslouchat, že někam odchází. Ke smlouvě jsme řekli, co jsme chtěli: je podepsaná na tři roky. Jinak má asi pět stran, takže v ní asi ještě něco bude.