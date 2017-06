Ladí týmy, mají fofry. A kdo doletí do Brna z Barcelony?

V sobotu improvizovaný stánek pro tři tisíce lidí, kde se od příštího týdne bude také konat mistrovství Evropy v malém fotbale, rozproudí unikátní Souboj legend, který pořádají exligoví útočníci Petr Švancara a Luděk Zelenka.

„Je to nejbláznivější akce, kterou jsme kdy dělali,“ vydechne Zelenka. „Začali jsme vše zařizovat relativně pozdě.“

Dvojice kamarádů na poslední chvíli ladí smlouvy a počínají si sehraně jako na fotbalovém trávníku. Švancara naťukne potenciální sponzory nebo partnery, administrativu a konkrétní podobu spolupráce finišuje Zelenka. „Luděk je totiž z nás dvou chytřejší,“ říká Švancara. „Je to, jako když mu dám krásný centr a on skóruje.“

I když tohle duo už loni dokázalo uspořádat za Lužánkami exhibici pro 35 tisíc fandů, nyní je shon snad ještě větší. Zelenka totiž shání od „vedoucích starých gard“ konkrétní soupisky všech deseti týmů, které se turnaje zúčastní. „Jejich práci bych nechtěl dělat, komunikace s hráči je strašidelná,“ líčí Zelenka.

Největší komplikace způsobuje ovšem ten nejslavnější klub, který za Lužánky dorazí - FC Barcelona. „Z desetičlenné soupisky udělali snad osm změn. Na všechno mají spoustu času, neodpovídali nám na e-maily, propadlo nám asi sedm letenek,“ vyjmenovává Zelenka. „Bojíme se, kdo tu bude. Poznáme to, až vystoupí z letadla,“ glosuje pořadatel.

Už teď někdejší brněnské duo ví, že po handlování a peripetiích nedorazí přislíbený Frank de Boer s Javierem Saviolou. Dres slavného katalánského klubu by měl přes hlavu v Brně přetáhnout Francouz Frédéric Déhu či Andoni Goikoetxea. „Ale už se tím nechceme trápit,“ mávne rukou Švancara.

I bez zahraničních hvězd se Souboje legend zúčastní celá plejáda exligových osobností a bývalých reprezentantů, jako jsou Tomáš Ujfaluši, Marek Jankulovski, René Bolf, Tomáš Galásek, Jiří Jarošík nebo Vratislav Lokvenc. „I stará garda Zbrojovky bude hodně našlapaná,“ libuje si Švancara. „Budou to kluci, se kterými jsem kolem roku 1999 začínal za Lužánkami.“

K tomu pořadatelé lákají na fanzónu, celodenní autogramiády a soutěže o ceny. V prodeji zbývají poslední stovky lístků. V pátek ho lze pořídit za 200 korun ve fotbalovém obchodě v Bubeníčkově ulici, anebo zítra přímo za Lužánkami.

„Snad se to všem bude líbit,“ věří Švancara. „Mám radost, že v sobotu dorazí i osobnosti, podnikatelé a politici. Sejdou se a na akci proberou třeba to, že by se mohlo dít něco kolem našich nových stadionů. To je můj malý sen.“