Je to fraška, Schicka klidně prodáme jinam, hrozí majitel Sampdorie

Přestup byl už koncem června takřka hotovou věcí, ale nyní Juventus váhá s podpisem smlouvy, protože lékařská prohlídka u jednadvacetiletého útočníka údajně odhalila zdravotní potíže. A majitel Sampdorie pohrozil, že hráče klidně prodá někomu jinému.

Schick se první zdravotní prohlídce podrobil na konci června, ale k dokončení přestupu zatím nedošlo kvůli údajným nesrovnalostem srdečních testů. To však Ferrero striktně odmítl. „Schick není zdravý. On je naprosto zdravý,“ prohlásil v rozhovoru pro janovský deník Il Secolo XIX.

Minulý týden se Schick v Turíně podrobil další kontrole a italská média začala spekulovat o tom, že by českého reprezentanta šestinásobný obhájce titulu radši přivedl na hostování. „To, co našli, je na úrovni rýmy. Jestli Juventus z přestupu vycouvá, prodáme Schicka do jiného ze čtyř klubů, které o něj projevily zájem,“ přidal Ferrero.

„Co se týče možného hostování, tak ze stávající dohody neuhneme ani o milimetr,“ prohlásil majitel Sampdorie, kam Schick přišel loni v létě ze Sparty. Za janovský celek poté v italské lize nastřílel jedenáct branek a Juventus za něj měl údajně zaplatit 30,5 milionu eur (asi 795 milionů korun).

„Ten kluk je zdravý, může hrát, akorát teď musíme řešit, kdo začal šířit spekulace, které můžou ohrozit jeden z největších talentů evropského fotbalu. Ale dost řečí. Kdo je nemocný, je nemocný, a kdo je zdravý, je zdravý. A Schick je naprosto zdravý a žádný problém neexistuje,“ prohlásil Ferrero.