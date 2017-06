Sázka o večeři. Chci lidem v Itálii dokázat, že udělali chybu, říká Zima

Čas rozuzlení nadešel, ve středu od 18.00 v polských Tychách se hraje Česko versus Itálie.

Češi potřebují vyhrát, aby si udrželi reálnou naději na postup do semifinále. Italům by šanci zachovala i remíza, protože už mají tři body ze zápasu s Dánskem.

„Kdo prohraje, zaplatí druhému večeři. Remízu, tu jsme neřešili,“ říkal Zima se smíchem. „S Biraschim se znám opravdu hodně dobře. Bydleli jsme vedle sebe, každý večer jsme spolu někde byli,“ líčil.

Pro českého gólmana má souboj s Italy ještě další rozměr. Janovu chce dokázat, že si v uplynulé sezoně v první lize zasloužil šanci a ne jen permanentní roli náhradníka.

Jste víc nažhavený?

Je to pro mě důležitý zápas. Chci v Itálii ukázat, že mi nedali šanci, jak bych si zasloužil. Dokázat, že mě opomíjeli neprávem. Mám obrovskou motivaci dokázat určitým lidem, že udělali chybu.

Cítil jste v prvním utkání proti Německu, že vám zápasová praxe chybí?

Situace není jednoduchá, nebyla by pro žádného brankáře. Celou sezonu jsme byl v Janově číslo dvě a nepodařilo se mi dostat do brány. Přislíbili mi, že bych pár zápasů měl chytat, ale nic z toho nebylo. Jsem z toho zklamaný. Trénujete s výbornými hráči, jediné, co vám chybí, jsou zápasy. Na druhou stranu dvojky v italské lize odchytají šest sedm zápasů za sezonu a mně to kompenzuje jedenadvacítka.

Jak to chcete v příští sezoně řešit?

To není otázka na mě, to spíš na agenty a na klub.

Říkal jste, že vám slíbili, že pár zápasů odchytáte. Do brány jste se nedostal ani ve chvíli, kdy se Janov v lize definitivně zachránil. Proč?

Zachránili jsme se v předposledním kole... Bylo domluveno, že odchytám čtyři pět zápasů. Nevím, co se stalo, že to nevyšlo. Pak už se to neřešilo. A co bude dál? Zatím nemám žádné zprávy, ani nevím kde začnu přípravu.

V Itálii jste už šest let, cítíte se tam jako doma?

Začátky byly těžké, ale tak to je pro mladého kluka všude. Jsem tam fakt dlouho, ale zase si nedovedu představit, že by tam zůstal pořád a že bych se nevrátil do Čech.

Ve středu na šampionátu se postavíte proti těm, které znáte z ligy. Co od nich čekáte?

Vím, jak hrají. Budou asi napadat až od poloviny, jsou technicky skvělí. Po dlouhé době z nich jde strach, soupeři se jich bojí. Mají hráče, kteří nastoupili za áčko. Lze říct, že ten styl je podobný, jakým hraje italská reprezentace. Snaží se, aby ten přechod byl plynulý a pak v áčku ti kluci věděli, co mají hrát.

Hodně se mluví o vašem protějšku Gianluigi Donnarummovi. Jaký je?

Je fakt dobrý, mladý, je o něj zájem. Ale je to taky jenom člověk, který má slabiny. V sedmnácti chytal první ligu, což dokázal jen on a Buffon. Dostal šanci a využil ji. Přepsal italskou historii.

Znáte se osobně?

Od vidění. Spíš se znám s jeho starším bráchou, který dřív působil v Janově.

Donnarumma se stal nejmladším brankářem, který kdy nastoupil za italské reprezentační áčko. Od sedmnácti je jedničkou v AC Milán, ale teď odmítl prodloužit smlouvu, která mu končí za rok. Jaký dojem to na vás dělá?

Asi za tím bude ještě větší klub než AC Milán. Pro normálního člověka to asi není pochopitelné. Je tam od dětství, je mu osmnáct a odchytal druhou sezonu. Proto musí být v pozadí fakt velký klub.

Juventus?

Tam ještě rok bude chytat Buffon, takže Donnarumma tam teď určitě nepůjde.