Železník chtěl domů. Zlín ho musel z Boleslavi vykoupit

„Musím poděkovat panu Grygerovi, který jednání vedl, a panu Červenkovi, který za mě zaplatil,“ cenní si Železník, který se v zimě upsal Mladé Boleslavi na tři a půl roku.

Není zvykem, aby Zlín kupoval hráče, které prodal. U Železníka ale udělal výjimku. „Bude se to snažit splatit výkony na hřišti.“

Klub staví tým, který zvládne na podzim kombinaci domácích soutěží s Evropskou ligou. Na jaře doplatil v lize na nedostatek útočníků, v jednu chvíli byli na marodce všichni tři. Železník doplní počet forvardů na čtyři. Ve Zlíně by se mohl sejít se svým bývalým slávistickým spoluhráčem Van Kesselem.

„Na Zlín to bude konkurence obrovská, ale je potřeba. Když jsme se před dvěma lety vrátili do ligy, tak jsme měli v kádru šestnáct hráčů, a pokud někdo vypadl, těžko jsme to doplňovali,“ pamatuje si Železník, který se bude muset seznámit se spoustou nových spoluhráčů.

Brzy se k mužstvu připojí nigerijský záložník Ubong Ekpai, jeho transfer z izraelského Maccabi Haifa spěje ke zdárnému konci. Zlín také dolaďuje příchod bývalého reprezentanta Petra Jiráčka, který patří Spartě.

„Klub udělal za dva roky v lize velký pokrok a lidé kolem něho spoustu práce. Úspěchy jsem mu přál, zaslouží si je,“ zopakoval Železník slova, která pronesl po jarním vítězném zápase Boleslavi ve Zlíně. „Vyhráli český pohár, pak Česko-slovenský Superpohár jen čtyři dny po začátku přípravy, což svědčí o síle mužstva.“

Už v zimě byl přitom na spadnutí jeho návrat. Zlín tehdy jednal se Slavií o hostování, Železník preferoval přestup a ten zrealizovala Mladá Boleslav. „Chtěl jsem někomu patřit. Nelituju toho. Prošel jsem si dalším skvělým klubem, který patří mezi čtyři nejlepší v české lize. A hlavně jsem tam začal znovu hrát,“ připomněl Železník, že většinu času ve Slavii promarodil s poraněným kotníkem.

Boleslavi pomohl třemi góly k účasti v předkole Evropské ligy, tu si ale nakonec zahraje doma.

„Bylo to velké lákadlo,“ přiznává 27letý Železník. „Pak jsem chtěl zpátky také z rodinných důvodů. V Boleslavi mě naštěstí pochopili,“ děkuje exkapitán Zlína.

Ve Fastavu si od něho slibují nejen góly, ale také že se chopí role jednoho z vůdců mužstva, kterých po odchodu Jugase do Slavie moc nemá.