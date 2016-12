Ať z fanoušků na Spartě nedělají blbce, říká Zelenka. Dál věří v titul

Nemocný a unavený. Přesto na tradiční fotbalový turnaj na Štěpána do Podvinného mlýna dorazil. „Pro Spartu všechno,“ řekl jasně Lukáš Zelenka.

„Když mám příležitost, když mi kluci zavolají, vždycky si za Spartu přijedu zahrát. Je to čest, to se nemění,“ vysvětloval, proč přijel s rodinou i přes horečky, které ho stihly v minulých dnech. „Aspoň to trochu vypotím. A pak to proleju pivem,“ zasmál se.

Za Spartu nastoupí i v sobotu do silvestrovského derby. „Dneska je to tady taková rozcvička. Od zítřka mi začíná tréninkový proces, každý den musím něco dělat. Slavia to bere vždycky hrozně prestižně, tak musím být ve formě,“ plánoval s humorem.

Ten ho však poněkud opustil, když se rozpovídal o Spartě.

Jaký byl sparťanský podzim?

V pohárech velmi dobrý. Klobouk dolů před klukama, jak suverénně prošli skupinou, porazili Inter Milán, fantazie. Ale z ligy jsem zklamaný, tam je potřeba hodně máknout. Jsem přesvědčený, že Sparta má v Česku pořád nejlepší kádr. A měla by to dokázat.

Proč se jí to ale už několik let po sobě nedaří?

Je to o psychice, o hlavě. Já si nemůžu pomoct, ale v posledních sezonách se pokaždé dostanou do fáze, kdy se hraje utkání o všechno a oni ho nezvládnou. Hlavně duely s Viktorkou Plzeň. Je tam patrný takový plzeňácký komplex, i když hrají pěkný fotbal, tak pak najednou dostanou první gól a jsou poloviční.

Dřív ale Sparta takové zápasy zvládala. Co se nejvíc změnilo?

Byla jiná doba a v týmu bylo víc sparťanů. Když se nedařilo, urvalo se to za každou cenu. Pomohli jsme si nákopem, ubojovali jsme to tam silou vůle, když to přeženu, my jsme se šli na hřiště porvat, pokousat, rozbít soupeře, dorvat ten míč za každou cenu do sítě. A vyhrát. To já teď u hráčů nevidím, oni sice drží balon, ale je to někdy až takový profesorský fotbal. Ti kluci neznají sparťanskou víru, musí žrát trávu, jezdit. Pro Spartu musí umřít.

Chybí Spartě lídři?

Podle mě ano. Žádného takového lídra tam nevidím. Čekají sice hodně od Bořka Dočkala, který je supr fotbalista, ale tam je potřeba ty kluky občas seřvat a tak dál... My taky měli problémy, ale tady je zásadní, že se už dvanáct let nehraje Liga mistrů, utíkají tituly. Není přece možné, aby Plzeň najednou měla tolik titulů. Sparta je tady nejlepší a měla by dominovat.

Upínají se na Spartě příliš třeba i k návratu Tomáše Rosického?

Je okolo toho velké haló. Jako fanoušek jsem byl zvědavý, natěšil jsem i svoje tři kluky, že se do Sparty vrací a v podstavě jsem viděl dvacet minut Tomáše za půl roku, to mě mrzí. Sparta prostě měla jasně říct, jak se věci mají. Vždyť je to i zrada na fanoušky. Jestli mi někdo bude vykládat, že Tomáš nastoupí, bude o tom měsíc mluvit, on pak odehraje dvacet minut a šlus? Mají říct jasně: nevíme, jak na tom je a tak dál. Prostě nedělat z fanoušků blbce.

O čem ještě Lukáš Zelenka mluvil? O Slavii: „Pro celou ligu je dobře, že jsou znovu nahoře. Bylo mi jich až líto, protože je to klub, který má obrovskou tradici. Je to skvělé pro všechny fanoušky, pro celý český fotbal. Bude víc kvalitních zápasů, víc lidí to nadchne.“ O novém herním systému ligy: „Vím, že něco podobného funguje v Belgii, ale detaily neznám. Každopádně by to zřejmě pomohlo lepším klubům, protože by se hrálo víc kvalitních zápasů, zato pro menší kluby to asi takové terno nebude.“ O své fotbalové kariéře: „Hrál jsem teď krajském přeboru, ale tam se mi nějak nelíbilo. Tak mám za sebou nějaké zápasy v okrese, jenže nevím, jestli jsem na tak nízkou úroveň psychicky připravený. Jsem zvyklý, že když klukovi narazím, že mi to vrátí zpátky k noze. Ale tady mi to třeba nevrátí a já tam pak běhám jak hadr na holi. Takže si jdu radši zaběhat sám, zatrénovat, abych se vydal a měl dobrý pocit.“ O trénování: „Trénuju děti, což mě baví a zabírá mi to teď asi nejvíc času. Rád bych i k dospělým, ale nemám licenci a asi ji ani nikdy mít nebudu. Nelíbí se mi vize, jakou trenéři mají, a proto jsem se ani nepřihlásil na áčko. Nevím, proč bych se chodil studovat něco, o čem nejsem přesvědčený a není to ku prospěchu věci.“

V Plzni podle vás komunikují s fanoušky lépe?

Já si hlavně myslím, že je to o tom vedení. Úplně do toho sice nevidím, ale tam to dělají dva lidi, kteří mají jasně dané pravomoce. Ve Spartě se furt schází deset lidí, rada na všechno, pořád se chtějí o všem radit, všichni chtějí rozhodovat. Ale měl by být jeden člověk, který rozhodne a basta fidli.

Takže nejnovější trenérské změny, po kterých Spartu povede coby hlavní kouč Tomáš Požár s pěti asistenty, se vám také úplně nezamlouvají.

To mi ani nemluvte... To je guláš a není to normální. Má být jasně daný hlavní trenér a ne pět asistentů, k čemu to je? Přiživuje se tam na tom deset lidí, kteří ve finále stejně o ničem nerozhodují.

Jaký máte názor na Davida Holoubka?

Já ho osobně neznám, tak ho nemůžu hodnotit. I když myslím, že jsme snad kamarádí na Facebooku... Ale je to mladej kluk, mně se líbí, jak koučuje. Pak je tu však zase otázka pro Spartu, když tam přeskočí hráče, kteří něco dokázali a jsou licenčně nad ním, ať už Míša Horňák, Zdeněk Svoboda, tak to není standardní. Jenže to je zase krok vedení. Přijde mi, že dělají takové kroky jen proto, aby se něčím odlišili, zaujali lidi, aby byli extravagantní. Ale podle mě je v jednoduchosti síla, mít jasně dané pravomoce... Myslím, že to by pomohlo.

A co jste říkal nevídaně široké marodce, která na podzim trápila Spartu?

No a to je další věc... To nemůže být náhoda. Já to kritizovat nemůžu, protože jsem neviděl trénink, ale normální to není. Tam určitě musí být něco špatně, ale já si pak přečtu v novinách, že Sparta zkoumá podloží hřiště. To je neuvěřitelný. My dřív trénovali na škváře a na písku a nikdo žádný podloží nezkoumal. Jenže dneska se řeší tyhle věci kolem, aby byli profi, všechno supr a moderní doba... Ale lidi jsou pořád stejní, buď je to v tréninku, nebo tam s nimi dělají špatně něco jiného. Já to nevím, já tam nejsem. Ale zas je to taková obklika: někdo ví, že něco udělal špatně, a hledá kličku někde jinde. To je ten mumraj.

Vedení se ani po letech nepoučilo?

Komu není rady, tomu není pomoci. Pan Křetínský má kolem sebe lidi, kteří si myslí, že tomu rozumí, tak to dělají, jak to dělají. Přitom on může rozhodnout o čemkoli, z minuty na minutu. Ale důvěřuje lidem, které tam má a pak to takhle vypadá.

Sdílejí tenhle váš názor i další bývalí hráči Sparty?

Já myslím, že ano. Často se potkáváme, hodně se o tom bavíme. Podle mě to tak devadesát procent z nás vnímá stejně. Jsme zvyklí na něco jiného, na jinou dobu, kdy to fungovalo a úspěchy byly. Nepotřebovali jsme třicet lidí na jednu věc. Ale tady se vyhazují peníze na lidi, kteří tam zkrátka nejsou potřeba. To je celé.

Může být váš výhled před druhou polovinou sezony vůbec pozitivní?

Ale ano. Já věřím. Sparťanem budu vždycky, i kdyby Sparta spadla do druhé ligy. Ovšem teď neberu nic jiného než titul, i když ztráta je velká. Podle mě to je stále v silách Sparty, ale musí zvládnout ty těžké zápasy se Slavií, Plzní, Boleslaví a tak dále. Prostě musí.