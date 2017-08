Jihlavský kapitán po Plzni: Věřím, že sudí nedělají chyby schválně

Vítězné brance Marka Bakoše po rohu v nastavení přitom předcházel sporný moment: Bakošův souboj s domácím obráncem Miroslavem Kerestešem se dal posoudit jako faul.

„Cítíme křivdu,“ zlobil se po zápase kapitán Vysočiny Lukáš Vaculík. „I když ke konci byla Plzeň fotbalovější, tlačila nás, potom se takové ty malinkaté fauly otočily proti nám. A z jednoho takového neodpískaného kopali roh a dotlačili to tam,“ pokračoval Vaculík. „Ale ještě se na to podíváme na videu,“ měl jasno.

Záznam zhlédla i tuzemská komise rozhodčích. A podle vyjádření jejího místopředsedy Petra Mlsny se zákrok na Keresteše opravdu jako nedovolený pískat měl! Navíc, jak Mlsna dodal, sudí Pavel Julínek postupoval nejednotně při posuzování přestupků v průběhu zápasu.

Jaký dostal Julínek trest? A zda vůbec nějaký? Případné postihy pro rozhodčí nesmí Fotbalová asociace ČR na pokyn UEFA zveřejňovat.

Debaty o červené kartě

Jihlava si stěžovala i na to, že měla kopat penaltu a že v 79. minutě měl být plzeňský stoper Tomáš Hájek vyloučen za faul na Pavla Dvořáka.

„Když sleduji zápasy s Plzní, je to s těmi rozhodčími pořád dokola,“ zlobil se jihlavský záložník Petr Hronek. „Myslím, že to není náhoda, pořád se to opakuje. Bohužel, nehrajeme jen proti 11 hráčům soupeře, ale i proti rozhodčím.“

Kdy se také Jihlava proti Plzni cítila poškozená 27. září 2013

Jihlava –Plzeň 1:2

Hlavní rozhodčí: Zbyněk Proske Sudí za stavu 1:1 necitlivě ukončil první poločas, přestože podle televizního záznamu v tu chvíli byl čas teprve 44:56. Po ubráněném plzeňském rohu přitom přišel rychlý brejk Vysočiny a jihlavský útočník Harba byl na polovině nastartovaný na sólový únik... 9. dubna 2014

Jihlava –Plzeň 3:2

Hlavní rozhodčí: Jiří Jech V pohárovém dvojutkání Jihlava v Plzni podlehla 0:1, doma vedla 2:1, když sudí v 50. minutě odpískal spornou penaltu po souboji domácího Kosaka s hostujícím Hořavou. Plzeň pokutový kop proměnila, domácí už poté stačili přidat jen jeden gól a v poháru skončili.

Své si k výkonu hlavního sudího Pavla Julínka řekl také kapitán Vaculík. Ten ostatně za své protesty přímo na hřišti dostal i žlutou kartu.

Situace ze 79. minuty zaváněla vyloučením. „Byla to jednoznačně červená,“ nepochyboval o Hájkově záchranné brzdě Vaculík. „I když byli na naší půlce, Dvořka by běžel sám na branku,“ je přesvědčen jihlavský kapitán.

Plzeňský trenér Pavel Vrba přitom hned po zápase nechtěl spornou situaci příliš hodnotit. „Je to na rozhodnutí rozhodčího,“ zaklínal se bývalý reprezentační kouč. „Je otázkou, zda by Dvořák šel ze středu hřiště sám. Dle mého tam naši dva hráči byli v postavení, že by ho zablokovali,“ myslí si.

„Jenže ti hráči byli tři metry za ním, ve velké vzdálenosti,“ všiml si Vaculík.

V tomto případě se komise rozhodčích postavila za sudího Julínka. „Žlutá karta je namístě. Jihlavský Dvořák neměl míč pod kontrolou, nešlo o přímé ohrožení branky,“ konstatoval Petr Mlsna.

Na roh měli reagovat lépe

Lukáše Vaculíka více mrzí situace ze závěru utkání, kdy došlo ke zmiňovanému souboji Keresteše s Bakošem, a gól, jenž následoval. „Na roh, ze kterého jsme dostali rozhodující gól, jsme měli reagovat lépe,“ pravil jihlavský kapitán.

Podle něj byla hlavní chyba, že soupeře nedokázali ubránit. „Ano, Plzeň tam šla možná v šesti sedmi hráčích. Ale i tak jsme si to měli pohlídat,“ nehledá zbytečné výmluvy.

Více než neudělená červená karta nebo neodpískaný Bakošův faul však Vaculíka štve ještě jiná věc. „Kolem 88. minuty začal sudí posuzovat věci na obou stranách odlišně. Když jsme dali dlouhý balon na Dvořáka, který ho udržel a otočil se kolem obránce, pískl útočný faul,“ popisuje. „Ale pak ta samá situace byla na druhé straně, kdy měl Řezníček ruku v obličeji našeho stopera, a on to nechá pokračovat. Tohle mě fakt dopálilo,“ zlobí se.

Přesto se snaží mít pro chyby sudího pochopení. „Musíme věřit, že to nedělají s úmyslem. Že mohou podlehnout tomu, že Plzeň tlačí. Vžít se do toho a v tlaku je nechat, menší fauly jim odpustit,“ přemýšlí Vaculík. „Věřím, že to nedělají naschvál. Že to tak prostě je.“

„Kdyby ale podobné rozhodování v rámci Plzně nebo Slavie mělo přijít během půl roku z patnácti zápasů třeba osmkrát, tak by se asi měli někteří lidé zamyslet,“ je přesvědčen Vaculík.